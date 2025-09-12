Slušaj vest

Oni su idoli današnje omladine, lepo zarađuju od videa, lajvova i objava na društvenim mrežama, ali iza sveta influensera krije se i veliki rad i trud, koji neki osporavaju. Bilo kako bilo, njihovi rezultati govore više od reči, te influenseri i sa domaće scene zarađuju toliko da mogu sebi da obezbede poprilično lep život.

Jedna od najpraćenijih jutjuberki i influenserki kod nas, Lea Stanković već sa 24 je obezbedila sebi krov nad glavom, kupila je stan pa kuću, razvija svoj modni biznis, a nedavno je rekla i sudbonosno "da" svom izabraniku.

Ipak, svet influensinga ima i svoju mračnu stranu, te kako većina njih navodi - ono sa čime se svi bore i nose su uporni hejteri, nekad čak i ozbiljne pretnje, a Lea nam je ispričala kako se ona sa time nosi. Svoj prvi video snimila je sa samo 14 godina, a kako kaže, vršnjaci u školi su je zbog toga potpuno odbacili.

"Svi su me ismevali u školi"

"Ja kritiku gledam kao nešto konstruktivno, ali ovo nije bilo to. Uglavnom su to bila ismejavanja. Svi su to ismejavali, da ne kažem ceo razred, ali ceo razred zapravo! Svi su to ismejavali i svima je to bilo predmet sprdnje, slobodno mogu tako da kažem, niko me nije podržavao. Ja se sećam, ne samo u školi, i van škole, imala sam jednog druga koji je prestao tada da se druži sa mnom, jer je smatrao da je to preveliki blam i bilo ga jako sramota da bude negde viđen sa mnom zbog toga što se ja snimam za društvene mreže," iskrena je Lea, te objašnjava kako je prevazišla sve:

"Porodica mi je tada bila jedina podrška i moja najbolja drugarica Tamara, koja mi je i kuma danas, ona mi je stvarno jako pomagala. Posle mi je pomagala i oko videa i svega, kao i cela porodica. Mama me je najviše možda rasteretila što se tiče tih komentara, jer je ona jedna vrlo jaka žena."

"Čim sam došla iz škole prvog dana, moj video je bio objavljen u subotu, a ja sam bila u školi već u ponedeljak pre podne, i čim sam se vratila iz škole, ona mi rekla - 'Daj, je l' si ti normalna? Pogledaj kakve ti ocene imaš, kakve rezultate imaš, ko su ti koji tebe komentarišu?!' Uvek sam imala sve petice i pored toga sam išla i na takmičenje iz istorije i geografije, iz istorije sam išla i na republičko takmičenje u školi. Bilo je teških perioda, ne mogu da kažem... Kad sam počela bila sam osmi razred, vrlo brzo se završio taj period i onda sam krenula u srednju školu."

Lea je otkrila da li je sretala ljude koji su je tretirali loše i da li joj se neko izvinio:

"Nije palo izvinjenje. Ali da, mnogi od njih su me posle toga kontaktirali, mnoge od njih sam srela. Posle su mnogi od njih tražili neku uslugu od mene. Jesam im oprostila, ali ne bih više nikada sa njima ni kafu popila iskreno. Imam jednog druga iz osnovne škole, on je baš super dečko bio, s njim sam išla na malu maturu - Antonije. On je super, podržavao me je od samog strarta".

"Kao devojčicu me napao manijak na ulici"

Lea Stanković se prisetila i nemilog događaja kada je kao devojčica doživela da je manijak napadne na ulici, a niko od očevidaca i prolaznika nije hteo ili nije imao hrabrosti da joj pomogne.

"Imala sam 14 godina tada, to je bilo mesec dana nakon što sam počela da snimam za Jutjub. Zapravo nije par meseci, mesec dana kasnije, nije mesec ceo. Sad već ima 10 godina od te situacije. U tom trenutku, tada je to bilo prestrašno za mene. Još možda strašnije od toga je to što niko od ljudi nije hteo da reaguje, i nekako sada kada doživiš takvu neku situaciju ti znaš da šta god ti se bude sledeće desilo, a može, ne daj Bože tako nešto da se ponovi, ne možeš da računaš ni na koga u svom okruženju. Ne mislim sada na porodicu, nego konkretno mislim na situaciju u kojoj se nađeš negde napolju, ne možeš da računaš da će neko da priđe. Nekako sam uspela da to sa godinama prevaziđem, stvarno mi nisu ostali nikakvi strahovi, traume, niti bilo šta, ali sam dosta i radila na tome", zaključuje Lea, koja koristi svoj uticaj i glas da govori o svim važnim temama poput vršnjačkog nasilja, društvene odgovornosti ali i zaštite životinjskih prava.

Lea je veliki ljubitelj životinja i ima nekoliko pasa.

