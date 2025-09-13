Slušaj vest

Snimanje dugo očekivanog rimejka filma "Gorštak" ("Highlender"), o besmrtnom škotskom ratniku, obustavljeno je zbog teške povrede glumca Henrija Kavila (42).

Detalji o povredama britanskog glumca nisu poznati, ali su očigledno prilično ozbiljne kada je produkcija snimanje nove verzije filma zakazala za 2026. godinu, piše Sky News, prenosi Tanjug.

Henri Kavil
Foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Film "Highlander", koji režira Čed Stahelski, zasnovan je na originalnom filmu istog imena iz 1986. godine u kojem su prvobitno glavne uloge igrali Kristofer Lamber i Šon Koneri.

U novoj verziji ovog fantastičnog filma takođe će se okupiti poznate glumačke zvezde poput Rasela Kroua i Dejva Batiste.

Povređeni glumac je u julskom intervjuu za Holivud Reporter izjavio da je ovog leta potpuno fokusiran na film.

Ne propustitePop kulturaOvaj zavodnik je novi Džejms Bond? Ima najlepši osmeh u Holivudu i savršeno telo, a ovu ulogu je jurio 20 godina!
henri-kavil-profimedia0733739601.jpg
Pop kulturaOn je najzgodniji glumac na svetu, a za njegov izbor žene kažu "Mogao je lepšu": Učestvovala je u rijalitiju i umalo mu uništila karijeru
profimedia-0911406258.jpg
Pop kultura"Kao da je obukla posteljinu": Fanovi nemaju milosti prema verenici zgodnog glumca
profimedia-1009933328.jpg
Pop kulturaNajpoželjniji neženja staje na ludi kamen? Devojka Henrija Kavila prošetala dijamanstki prsten
profimedia0645905168.jpg

Video: Prozivaju ženu novog Džejmsa Bonda

PROZIVAJU ŽENU NOVOG DŽEJMSA BONDA Izvor: TikTok/pastabianxo