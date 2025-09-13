Slušaj vest

Loren Sančez, supruga osnivača Amazona, Džefa Bezosa, privukla je veliku pažnju na crvenom tepihu tokom četvrte humanitarne večere Caring For Women Dinner u organizaciji Kering Foundation-a, održane u sklopu Nedelje mode u Njujorku.

Loren Sančez s dubokim dekolteom na humanitarnoj večeri Foto: Mike Coppola / Getty images / Profimedia

Bivša novinarka i 55-godišnja zvezda pojavila se u zlatnoj satenskoj haljini bez bretela, dubokog dekoltea i sa šlepom koji je dao dodatnu dozu glamura. Haljina je naglašavala njenu vitku figuru, dok su lokne i dijamantni nakit zaokružili luksuzan izgled.

Loren Sančez Foto: Leonardo MUNOZ / AFP / Profimedia

Par, koji se venčao u junu u Veneciji na ceremoniji nazvanoj "venčanje veka", zajedno je pozirao fotografima, a prisutni su komentarisali kako izgledaju zaljubljeno i opušteno.

Loren Sančez Foto: Nancy Kaszerman / Zuma Press / Profimedia

Na svečanosti su učestvovale brojne holivudske zvezde, među kojima i Salma Hajek sa suprugom Fransoom Anrijem Pinoom, glavni izvršni direktor Keringa, koji ujedno i organizuje događaj. Među domaćinima večeri bili su i Džesika Čestejn, Madona, Demi Mur, Kolman Domingo i Džulijen Mur, dok su na crvenom tepihu zablistale i Dakota Džonson i druge zvezde s A-liste.

Humanitarna večera ima za cilj prikupljanje sredstava za organizacije koje pomažu ženama žrtvama rodno uslovljenog nasilja i osnažuju ih za finansijsku nezavisnost.

Video: Snežana Babić Sneki pokazala dekolte