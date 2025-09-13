"Sedimo Džek Nikolson i ja, a onda se iznenada pojavljuje Putin..." Šon Pen otkrio detalje razgovora s ruskim predsednikom: "Na kraju sam shvatio..."
Šon Pen se prisetio neuobičajenog trenutka iz prošlosti kada je delio sto s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom priznavši da se nakon svega osećao – prevarenim. Gostujući u emisiji "Jimmy Kimmel Live" 11. septembra glumac je reagovao na staru fotografiju na kojoj se, osim njega i Putina, nalazi i legendarni Džek Nikolson.
Na fotografiji njih trojica sede za istim stolom, okruženi brojnim zvanicama, a Kimel se našalio da izgleda kao scena u kojoj se Putin sprema da otruje glumca. Pen je odmah razjasnio kontekst ispričavši da se sve dogodilo 2001. godine na Međunarodnom filmskom festivalu u Moskvi, gde je stigao s Nikolsonom kako bi promovisali film.
Premda su zajedno završili na večeri, Putin se, kako se prisetio Pen, neočekivano pojavio na večeri.
Razgovor s ruskim predsednikom holivudski su glumci vodili preko prevodioca, ali Pen je uveren da je ruski vođa "znao i razumeo engleski mnogo više nego što je pokazivao".
Glavna tema o kojoj su tada razgovarali bila je očinstvo. Naime, Pen je tada već imao dvoje dece, Dilana i Hopera, koje deli s bivšom suprugom Robin Vrajt, dok je Putin, prema poznatim informacijama, otac barem dveju ćerki.
Atmosferu za stolom Pen je opisao gotovo filmskom – njih dvadesetak sedelo je za dugim stolom, ali svi su slušali isključivo Nikolsona i Putina. Takođe, dodao je i da nije sasvim siguran da li je Putin bio njegov obožavatelj, ali da je bez sumnje pokazivao veliko divljenje prema Džeku Nikolsonu.
Uprkos pomalo mističnoj i napetoj atmosferi, Pen danas na taj trenutak gleda s osećajem gorčine: "Na kraju sam shvatio da me je zapravo prevario"'
