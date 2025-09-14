Slušaj vest

Godinama su se predstavljali kao "zlatni par" mode, u javnosti su slavili "spoj stila i uma", vešto ispreplićući privatno i profesionalno sve do 20. avgusta, kada je Natali Masenet (60) predala tužbu protiv 14 godina mlađeg Erika Torstensona (46) na Kalifornijskom višem sudu u Los Anđelesu. Masenet tvrdi da ju je Torstenson tokom veze "izigrao" za oko 87 miliona evra (95 miliona dolara), koristeći njen novac, kredibilitet i kontakte, te prekršivši obećanja o povraćaju sredstava; u Njujorku on ove nedelje uzvraća zasebnom tužbom i traži starateljstvo nad sedmogodišnjim sinom, optužujući je za neprimereno ponašanje.

Pravna ofenziva pretočila je privatnu priču para koji je godinama živeo na visokoj nozi u javni obračun s reperkusijama za više kompanija i ulaganja povezanih s oboje.

Kako je sve počelo

Par svoju "filmsku" epizodu upoznavanja smešta u London 2009, kada je Torstenson predložio muško izdanje "Net‑a‑Portera" pod nazivom "Mr Porter" i već bio kupio istoimeni internet domen, a Masenet ga je angažovala za razvoj projekta. Ona je već tada važila za vizionarku onlajn prodaje luksuza, nakon uredničkog staža u "WWD‑u" i "Tatleru" osnovala je luksuznu onlajn trgovinu Net‑a‑Porter, dok je 14 godina mlađi Šveđanin odrastao na selu i nekadašnji takmičarski plesač svinga, gradio karijeru kreativnog direktora i preduzetnika s velikim modnim kućama.

Foto: Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia

Godinama su privatno i poslovno ispreplitali: letovi privatnim avionima, druženja s Dašom Žukovom i Viktorijom Bekam, garderoba s potpisima Valentino, Chanel i Oscara de la Rente postali su prepoznatljivi okvir njihove javne slike. U intervjuima su se obostrano hvalili; Torstenson je 2023. za Masenet rekao da je "kraljica svega" i "najpametnija i najdobrohotnija osoba", pre nego što je malo kasnije prijatelju navodno poručio: "Ona ide u rat."

Godine 2010. Masenet je prodala "Net‑a‑Porter" grupaciji "Richemont" u transakciji procenjenoj na 406 miliona evra, pri čemu je, prema navodima, ostvarila oko 50 miliona dolara, a potom se razvela. Nakon spajanja "Net‑a‑Portera" s "Yooxom" dala je ostavku, odlikovana je titulom Dame za zasluge u industriji, a 2017. s Nikom Braunom pokreće fond "Imaginary Ventures", dok Torstenson 2012. lansira brend "Frame" i širi marketinške poslove, uz približno 18,4 miliona evra ulaganja oglašivačke kuće "BBDO" u njegove brendove 2016.

Život na visokoj nozi

U 2020. sele u Njujork i kupuju kuću na Aper Ist Sajdu za 23 miliona evra, potom i susednu kuću, uz imanje Donhead House u Viltširu i kuću na hemptonskoj Furder Lejn, koje mediji beleže kroz raskošne enterijere i uređenje.

Godine 2015, za svoj 50. rođendan, dovela je 150 prijatelja u Positano na italijanskoj Amalfijskoj obali. Bio je to vikend "kakav niko od nas nikada nije video", rekao je jedan Torstensonov prijatelj. "Sve je bilo organizovano s ukusom, ali jednostavno grandiozno". U svojoj tužbi gospodin Torstenson sada navodi da je događaj koštao 3 miliona evra.

Par je obožavao da ugošćava, a Masenet je sve činila da se svako oseti dobrodošlim. Vikend na njihovom imanju na engleskom selu obično je uključivao odštampani plan rasporeda na krevetima gostiju, odeću koju je Masenet pripremila za tematske kostimirane zabave...

"Sve je to bilo kao biti u filmu koji režira Masenet. Vi ste u sporednoj ulozi. Erik je druga glavna uloga. Ali to je zapravo Natalina predstava", rekao je za NY Times jedan njen prijatelj.

Zabave su znale da potraju do kasno i ponekad da uključuju konzumaciju droga, rekli su drugi koji su im prisustvovali. I Masenet i Torstenson bili su poznati po tome da bi izdržali duže od svojih gostiju. "Nadahnjujemo jedno drugo", rekla je gospođa Masenet za The New York Times 2023.

Tužba Natali Masenet

Masenet tvrdi da je tokom veze uložila više od 95 miliona dolara u nekretnine, životni stil i poslovne troškove, oslanjajući se na ponavljana obećanja partnera da će sredstva vratiti "kada dođe do likvidnosti", te da su njen novac, ugled i mreža bili svojevrsni početni kapital koji je Torstensonu omogućio da svoja sredstva preusmeri u vlasničke udele današnje velike vrednosti.

U podnesku navodi da je njegov udeo u "Frame-u" procenjivan oko 92 miliona evra (100 miliona dolara), da mu je osnovna godišnja plata iznosila oko 1,4 miliona evra, te da je rano ulagao u "Skims" Kim kardašijan, navodno s vrednošću udela većim od 300 miliona dolara, kao i u "Good American", "Safely", "Brady" i druge projekte do kojih je, tvrdi, došao i zahvaljujući njenim uvodima i kredibilitetu.

Pravna osnova tužbe obuhvata povredu ugovora, prevaru, doktrinu obećanja s osloncem (promissory estoppel), kao i zahteve zbog izazivanja duševne boli, uz traženje povraćaja uplaćenih iznosa i "pravičnog udela" u vrednosti nastaloj takvim ulazima.

Prljav veš u javnosti

Tužba sadrži i teške lične navode: preljube "gotovo od početka" priznanja zavisnosti od alkohola, droge i seksa, te redovno angažovanje prostitutki, pri čemu kao dokaz prilaže poruke za koje tvrdi da pokazuju nabavku opojnih sredstava i dopisivanje s anonimnim ženom koje šalju fotografije u donjem vešu.

U njenoj tužbi navodi se da je "unajmio prostitutke u Los Anđelesu samo nekoliko dana nakon što su proslavili implantaciju embriona njihovog sina surogat‑majci".

On tvrdi da je Masenet rekla kako je seks "samo 25 odsto veze — mogu i bez njega".

Ona tvrdi da je bila "na intenzivnoj terapiji i da je morala da uzme osam nedelja odsustva s posla nakon šoka zbog Torstensonovog nedoličnog ponašanja".

Navodi i trenutak raskida kada se, po povratku s puta u Los Anđeles, partner "vratio hladan i distanciran", rekao da "više nije zaljubljen" i da veza "ne može dalje", nakon čega je, tvrdi, pronašla "stari telefon" s "neoborivim" dokazima o višegodišnjim aferama i upotrebi kokaina, ekstazija i oksikodona.

Protivtužba Erika Torstensona

Torstenson zasebno traži starateljstvo nad sinom Džetom, rođenim 2017. u Los Anđelesu putem surogat‑majke i donorke jajne ćelije, pritom opisujući Masenet kao osobu "sklonu reflektorima" i "kontroli" koja redovno uzima drogu i obilno pije, te da ponekad fizički plane. Navodi i da je jednom predozirala MDMA‑om na festivalu "Glastonbury", te da mu je grebala ruke do krvi, dok sebe predstavlja kao "primarnog staratelja" njihovog deteta, ali za razliku od njene tužbe, njegova ne sadrži priložene poruke ni dodatne materijalne dokaze.

Reputacijski rizik

Ubrzo nakon što je tužba postala javna, "Frame" je saopštio da se Torstenson "povlači iz operativne uloge" zbog ličnih pitanja, uz zadržavanje vlasničkog udela, te da opisano ponašanje "nije u skladu s vrednostima" kompanije. "Skims" je poručio da opisano ponašanje "nije u skladu s korporativnim vrednostima", te naveo da je Torstenson "vrlo mali, rani, manjinski deoničar", dok je član uprave Džon Hauard istakao da "Natali nije u upravi i nije uključena u poslovanje" te marke.

S obzirom na navode o Torstensonu i njegovoj upotrebi droga i seksualnim navikama, rekli su brojni posmatrači iz industrije, njemu bi moglo da bude teško da pronađe poslove visokog profila, barem u skorijoj budućnosti.

Advokatica Boni Eskenazi nazvala je tužbu Masenet "osvetničkom i očito neosnovanom, bez obzira na štetu za obitelj", dok je portparol Masenet Torstensonov protivtužbu ocenio "neprimerenom upotrebom sudskog postupka" i "osvetničkom kampanjom blaćenja" kao odgovorom na njen zahtev. Obe strane odbile su da komentarišu navode koji se odnose na konzumaciju opojnih sredstava i drugih ličnih optužbi.

Problem i za Torstensona i za Masenet jeste to što tužba '‘nije ona vrsta izjave koju možete da povučete".

(Kurir.rs/ Tportal)

