Poznato je da odnosi u porodici Alena Delona nisu bili nimalo sjajni pre njegove smrti, ali sada se čini da su sukobi eskalirali, nakon što je se saznalo da je najmlađi sin slavnog glumca odlučio da tuži brata i sestru s namerom da ospori testament.

Podsetimo, Alen Delon je umro u avgustu prošle godine, a Alen Fabijen Delon (31) je u međuvremenu došao u posed novih medicinskih dokaza koji navodno potvrđuju da njegov otac u trenutku potpisivanja drugog testamenta više nije bio sposoban za racionalno rasuđivanje.

Alen Delon iz mlađih dana Foto: Marcel Dole / AFP / Profimedia

Zato sada traži poništavanje dokumenta kojim je imovina u potpunosti ostavljena njegovoj sestri Anuški Delon (34).

Ko je do sada bio naslednik imovine?

Sudska odluka o testamentu zvanično je uručena Entoniju Delonu (60) i Anuški putem sudskog izvršitelja. Drugi testament, potpisan u Ženevi, postao je predmet spora jer u njemu glumac proglašava Anušku jedinom naslednicom, čime menja prvi testament iz 2015.

Alen Delon je navodno, prema testamentu, ćerki Anuški ostavio 50 odsto imovine Foto: Profimedia

U izvornom testamentu, vrednost imovine, procenjene na stotine miliona evra, Delon je podelio na tri dela: 50 odsto za Anušku i po 25 odsto za Entonija i Alena Fabijena. Iako drugi testament Anušku postavlja kao jedinog naslednika, Entoni je i dalje uključen u postupak jer zakon zahteva da svi naslednici i izvršitelji budu uključeni kada se traži poništenje testamenta.

Alen Fabijen ne osporava samo drugi testament, već traži i poništavanje donacije iz 2023. godine kojom je Anuška dobila 51 odsto vlasničkog udela u "Adid-u " (Alain Delon International Distribution), kompaniji koja poseduje Delonov zaštitni znak i prava korišćenja njegovog lika.

Sinovi Alena Delona Foto: GUILLAUME SOUVANT / AFP / Profimedia

Ročište sledeće godine

Prvo ročište pred pariškim sudom zakazano je za 9. mart 2026. Alen Fabijen u svojoj peticiji tvrdi da nakon moždanog udara 2019. njegov otac više nije imao mentalnu sposobnost da sastavi testament ili da donacije. Kako bi potkrepio svoje tvrdnje, naveo je sudsku odluku iz 2024. kojom je Delon stavljen pod pojačano starateljstvo zbog kognitivnog oštećenja.

Osim toga, nabavio je i lekarske izveštaje iz 2019. godine, koji, kako tvrdi, do tada nisu bili dostupni čak ni lekarima slavnog glumca.

Alen Delon Foto: Printscreen Instagram

Tokom 2024. godine francuski mediji izveštavali su da su Delonova deca u otvorenom sukobu oko nasledstva. Anuška je naglasila da 50 odsto imovine pripada njoj, dok su Entoni i Alen Fabijen insistirali da imaju pravo na rezervni deo - po 25 odsto.

Upravo zbog tih nesuglasica francuski sud je u aprilu 2024. presudio da se Delon stavi pod starateljstvo, a imenovani staratelj ima ovlašćenje da kontroliše glumčevu imovinu i bankovne račune.

Alen Delon Foto: Profimedia

Šta je s četvrtim naslednikom?

Osim troje dece uključene u sudski postupak, Alen Delon je i otac Kristijana Arona Bulonja, kog je imao s pevačicom Nikom. Međutim, glumac ga nikad nije zvanično priznao, iako ga je majka neko vreme odgajala.

Podsetimo, Entoni Delon rođen je iz braka s glumicom Natali Delon, dok su Anuška i Alen Fabijen deca iz Delonove veze s holandskom manekenkom i novinarkom Rosali van Bremen.

