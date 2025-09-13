Slušaj vest

Američka glumica Demi Mur zablistala je na "Kering Foundation Caring for Women Dinner" u Njujorku. Na raskošan događaj je stigla u dugoj crnoj haljini, a najviše je pažnje privukao veliki prorez.

Kreaciju je dizajnirao brend Guči, a prorez je otkrio glumičine duge noge. Haljina je imala visoku kragnu, a bila je i obasuta svetlucavim detaljima. Uz haljinu je nosila upečatljivi prsten i minđuše, a duga kosa joj je bila spuštena i blago uvijena.

Foto: Photo Image Press / Zuma Press / Profimedia

Demi je pred fotografima pozirala s osmehom na licu, a pridružio joj se i glumac Kolman Domingo.

Mur danas smatraju jednom od najlepših glumica na svetu, a redovno oduševljava i svojom vitkom linijom. Međutim, Demi je ranije imala vrlo malo samopouzdanja kada je u pitanju bio izgled. Nedavno je progovorila o svojoj borbi s poremećajem u ishrani koji se pojavio nakon što ju je jedan od producenata ponizio i rekao joj da "mora da smrša".

Foto: Barbara Hine/Geisler-Fotopress, Geisler-Fotopress GmbH / Alamy / Profimedia

Ispričala je da je pet godina bila opsednuta vežbanjem. "Izložila sam se mučenju kad sam bila mlađa. Savršen primer toga je kad su mi rekli više puta da moram da smršam. Producent me odvukao sa strane. Bilo je jako blamantno i ponižavajuće. Ali, to je samo jedna stvar. Kako sam ja to internalizirala i kako me odvelo u mesto takve muke i grubosti prema samoj sebi, ili ekstremnim ponašanjima i to što sam svu vrednost onoga što jesam stavila na izgled svog tela - to je moja krivica", ispričala je za Elle.

Foto: Felipe Ramales / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Glumica je priznala i da joj je rad u Holivudu postajao teži kako je starela, a sve zato što se nije osećala "dovoljno seksi" ili dovoljno zrelo za neke uloge. "Nisam imala 20 ili 30 godina, ali nisam ni bila ono kako oni zamišljaju da neko s 40 ili 50 godina izgleda. Nisu znali gde pripadam", istakla je.

Mur je do danas "zacelila" taj deo svog života, ali i dalje radi na svojim nesigurnostima. Ono zbog čega je najviše zahvalna je to što i dalje ima karijeru u svetu glume. "Neverovatno mi je da još uvek mogu ovo da radim. Neverovatno mi je gde me je život odveo", ispričala je, prenosi Jutarnji.hr.

Video: Raša Bukvić otkrio kakav je zapravo Brus Vilis