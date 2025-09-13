Slušaj vest

Glumac Lijam Hemsvort zaprosio je manekenku Gabrijelu Bruks nakon gotovo šest godina veze. Lijam i Gabrijela su vezu započeli krajem 2019. godine, ubrzo nakon njegovog razvoda od Majli Sajrus.

Srećne vesti je Gabrijela podelila na društvenim mrežama uz niz fotografija. Na prvoj fotografiji su Lijam i njegova izabranica pozirali zagrljeni, a na njenoj ruci se mogao videti veliki dijamantni prsten. Bruks je i izbliza pokazala impresivni prsten kojim ju je Hemsvort zaprosio.

U opis je stavila samo jedno belo srce, a objava je u samo dva sata prikupila više od 10.000 lajkova. U komentarima su se Gabrijeli javili brojni pratioci koji su srećnom paru čestitali na veridbi. "Čestitam, anđele. Toliko sam srećna zbog tebe", "Čestitam, Gabrijela. Ovo su velike vesti! Sećam se kad si prvi put pričala o Lijamu, a vidi vas sad. Toliko sam srećna zbog vas", "Srećna sam zbog tebe i Lijama. Čestitam vam, želim vam predivan zajednički život", bili su neki od komentara.

Lijam Hemsvort i Majli Sajrus su imali prilično burnu vezu. Romansu su započeli 2010. godine, a dve godine kasnije su se verili. Međutim, 2013. godine su se rastali. Pomirili su se 2016, te se nakon dve godine venčali. Njihovoj ljubavi je pak došao kraj samo osam meseci nakon venčanja. Ubrzo je Lijam započeo vezu s Bruks, a Majli je 2021. pronašla ljubav u muzičaru Maksu Morandu.

Majli Sajrus i Lijam Hemsvort Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia

Lijam i Gabrijela svoju vezu čuvaju u privatnosti, te retko objavljuju zajedničke fotografije na društvenim mrežama.

