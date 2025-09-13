Slušaj vest

Muzička diva Šer i njen 40 godina mlađi dečko, muzički menadžer Aleksander A.E. Edvards, i dalje su u srećnoj vezi, a svoju ljubav potvrdili su zajedničkim pojavljivanjem na ekskluzivnom događaju u Njujroku. Par, koji je zajedno gotovo tri godine, izgledao je zaljubljenije nego ikad.

Aleksander Edvards i Šer
Šer je u srećnoj vezi s 40 godina mlađim dečkom Foto: Carl Timpone/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia

Šuškalo se da su raskinuli

79-godišnja pevačica i 39-godišnji Edvards viđeni su kako razmenjuju nežnosti na proslavi "Valentino Beauty’s One Night Only at Studio 54", koja je održana u sredu, 10. septembra. Događaj je organizovan u sklopu Nedelje mode u Njujorku kako bi se proslavila kultna kolekcija "Born in Roma" i limitirano izdanje Rendez-Vous Ivory brenda Valentino Beauty.

Aleksander Edvards i Šer
Foto: Carl Timpone/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia

Šer i Aleksander bili su u dobrom društvu, a među brojnim poznatim gostima našli su se i Kolman Domingo, Evan Ros, Elsa Hosk, Benito Skiner, Sofi Tačer i Šarlot Lorens.

Podsetimo, Šer i Aleksander su prvi put viđeni zajedno u novembru 2022. godine. Ranije ove godine, predstavnik za medije slavne pevačice morao je da demantuje glasine o njihovom raskidu, a sudeći po najnovijim fotografijama, njihova je veza i dalje čvrsta.

