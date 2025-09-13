Slušaj vest

Nekadašnja hrvatska manekenka Kim Kosanović izgovorila je sudbonosno „da“ svom partneru Bruni Soldi nakon dve i po godine veze. Na društvenoj mreži Facebook podelila je snimak njihovog prvog romantičnog plesa i pokazala svoju predivnu venčanicu. Ova lepotica široj javnosti postala je poznata kada joj je 2017. godine život visio o koncu.

Od modnih pista do životne borbe

U ranim dvadesetim godinama Kim Kosanović imala je gotovo sve: lepotu, talenat i zavidnu modnu karijeru. Međutim, njen savršeni život preko noći se pretvorio u noćnu moru. Krajem jula 2017. godine, iznenada je pala u komu u kojoj je provela dve nedelje, zbog malformacije mozga koja joj je dijagnostikovana još kada je imala samo deset godina.

Lekarske prognoze bile su veoma loše, život joj je visio o koncu, a šanse za oporavak bile su minimalne. Ipak, hrabra devojka nije odustajala, iz bitke za život izašla je kao pobednica.

Podizanje svesti o moždanom udaru

Kim je 2019. godine dala intervju za Večernji list kako bi podigla svest javnosti o moždanom udaru kod žena.

"Žene u tim slučajevima imaju mnogo veću smrtnost i teže simptome nego muškarci i o tome se mora govoriti,“ rekla je tada neustrašiva manekenka.

Pre nego što je pala u komu, živela je ubrzanim tempom.

"Znala sam da idem sa jednog putovanja na drugo. Imala sam lud tempo. To leto, neposredno pre svega što mi se dogodilo, upravo sam se bila vratila iz Los Anđelesa. Otišla sam s prijateljicama na more, želela sam da se zabavim. Na Zrću sam pila, pušila, išla sa žurke na žurku i uopšte nisam spavala,“ prisetila se Kim.

Drama u Budvi i Podgorici

Nakon tog letovanja, provod je nastavila u Budvi i kod prijatelja u Podgorici, gde je ubrzo došlo do dramatičnog događaja.

"Sedela sam u dnevnoj sobi, jela i gledala televiziju. U jednom trenutku osetila sam najjači mogući bol, trgnula se i krenula kao robot prema kupatilu. Prijatelj me pitao gde idem, a ja mu nisam mogla odgovoriti. Hodala sam prema kupatilu i padala. Ušla, zaključala se, došla do WC šolje i pala. U glavi mi je bilo samo: Ako se sada ne digneš i ne izađeš iz kupatila, umrećeš ljudima u kući. Nisam znala šta mi se događa, ali sam imala osećaj da ću umreti. Skupila sam snagu, ustala, otključala vrata i onesvestila se prijatelju pravo pred nogama,“ ispričala je Kim za Večernji list.

U kući je odmah nastala panika. Hitna pomoć nije stizala 15 minuta, dok je ona bez svesti ležala na podu i povraćala. Prijatelj je shvatio da je svaka minuta dragocena, pa je zajedno sa svojim bratom smestio Kim u automobil i odvezao je u najbližu bolnicu.

Borba za život i čudesno preživljavanje

"Kada smo stigli, doktorka im je rekla da bih bila mrtva da smo došli samo pet minuta kasnije. Oni su me bukvalno spasili. Stavili su me u indukovanu komu i rekli mojim prijateljima da što pre obaveste moje roditelje da dođu da me vide i oproste se sa mnom pre nego što umrem. Verovali su da neću preživeti noć,“ iskreno je ispričala Kim Kosanović.