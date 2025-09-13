Anica Lazic i Lazar Ristovski u druženju sa Vericom Rakočević i Veljkom Kuzmančevićem

U porodičnom domu proslavljene srpske kreatorke Verice Rakočević i njenog supruga Veljka Kuzmančevića okupilo se sjajno društvo ovog vikenda. Naime, njima su u goste došli glumac Lazar Ristovski sa partnerkom Anicom Lazić.

Nesmejani i zaljubljeni podelili su delić atmosfere sa svojim fanovima na društvenim mrežama, a mlada glumica je to objavila na svom Instagram profilu.

"Verka nam je napravila palačinke", napisala je Anica uz objavljenu fotografiju.

Ova fotografija privukla je veliku pažnju jer je reč o dva para sa javne scene koji su ljubavnu sreću našli u parnerima sa kojima dele veliku razliku u godinama. Naime, Verica je 35 godina starija od Veljka, dok je Lazar 39 godina stariji od Anice. Ono su očigledno dokazali da su u ljubavi godine samo broj i da uživaju u svojoj sreći.

Verica Rakočević i Veljko zajedno poziraju Foto: Kurir Televizija

Podsetimo, Anica Lazić nedavno je govorila o ljubavi sa Ristovskim.

- Lazar je vrlo galantan i često mi govori da sam preskromna, ali on je džentlmen ne samo prema meni, nego generalno u životu. Meni je teško da izaberem poklon za njega jer on ne voli torbice, nakit... Sve što sam mu kupila, morala sam da ga teram da ide sa mnom u šoping, što on ne voli, ali uradi, kroz osmeh kaže Lazićeva koja je počela da živi sa Lazarom.