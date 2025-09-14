Već se borila s poremećajem u ishrani

Glumica Lili Kolins izazvala je zabrinutost nakon što se pojavila na reviji Kelvina Klajna u sklopu Nedelje mode u Njujorku u modnoj kombinaciji koja je istakla njene zategnute trbušne mišiće, piše Daily Mail. Kolins je nosila dvodelni komplet sa šljokicama i perjem, a uz njega je uparila metalik sandale na vezivanje i elegantnu torbicu.

Lili Kolins na Nedelji mode u Njujorku Foto: Guerin Charles/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

S obzirom na to da je Kolinsina vitka figura bila u prvom planu, ona je izazvala najviše komentara, a neki obožavatelji su čak izrazili zabrinutost zbog njenog izgleda.

"Lili… Pojedi nešto!", "Molim te, Lili, ozbiljno mislim – potraži pomoć", "Je li ona uvek bila ovako mršava? Obično je ne viđam u kratkim topovima pa ne znam. Predivna je, ali nadam se da je dobro", "Previše mršava", "Neka joj neko da čizburger", "Imam osećaj kao da će se prelomiti na pola – bez mržnje, samo šaljem ljubav", komentarisali su obožavatelji.

Lili Kolins na Nedelji mode u Njujorku Foto: Guerin Charles/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Inače, Kolins je ranije patila od poremećaja u ishrani kao tinejdžerka, o čemu je progovorila u svojoj autobiografiji iz 2017, "Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me".

"Kosa i nokti su mi postali lomljivi. Grlo mi je gorelo, a jednjak me boleo. Menstruacija mi je prestala na nekoliko godina. Bila sam užasnuta da sam uništila svoje šanse da imam decu. Bila sam uverena da sam se zauvek uništila", napisala je.

Lili Kolins na Nedelji mode u Njujorku Foto: Guerin Charles/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

U svojoj iskrenoj ispovesti takođe je pratila početke anoreksije do razvoda svog oca i treće supruge, Orijane Civi. Tek što je napisala prvo poglavlje autobiografije, dobila je ponudu da glumi anoreksičnu pacijentkinju u filmu "To The Bone" 2015. godine, što njena majka, Džil Tejvelman, u početku nije želela da prihvati.

Lili Kolins se borila s poremećajem u ishrani Foto: Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia

Ipak, dok je 2017. promovisala film, otvorila se: "Ovo je definitivno bila dramatičnija uloga za mene, i sama sam patila od poremećaja u ishrani kad sam bila tinejdžerka. Prošle godine sa napisala knjigu i poglavlje o svom iskustvu i završila tačno nedelju dana pre nego što sam dobila scenario – kao da mi je svemir stavio te stvari na put da se suočim, direktno, s nečim čega sam se nekad bojala."

Lili Kolins Foto: EVGA / Backgrid USA / Profimedia

Lili je tada izgubila oko deset kilograma za ulogu glavne junakinje Elen, ali ovoga puta uz pomoć nutricioniste. "Morala sam da se emocionalno vratim tamo, ali na način koji je bio najsigurniji i najzdraviji mogući, uz pomoć nutricioniste – i fizički, i emotivno. Zahtevalo je drugačiji skup veština, kao da sam putovala unazad u sopstvene doživljaje", ispričala je, prenosi Jutarnji.hr.

