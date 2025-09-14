Slušaj vest

Glumica Dženifer Aniston (56) obukla je prelepu crnu mini haljinu u emisiji "The Late Show with Stephen Colbert" u Njujorku i izgledala je kao devojčica. Dženifer je pokazala svoje vitke noge i oblikovane ruke dok je s osmehom mahala obožavateljima.

Ipak, mnogi su joj zamerili da je premršava. Dženifer je ranije u jednom intervjuu pričala o tome kako je godinama naporno vežbala, misleći da "tako treba da bude", te da je njeno telo "snosilo strašne posledice".

Dženifer Aniston zameraju da izgleda premršavo Foto: ASPN / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Ustajala sam Bog zna koliko sati pre posla kako bih odradila sat vremena treninga, mislila sam da mora da me boli ili da moram da imam osećaj kao da ću se onesvestiti nakon treninga. Ali to nije istina. Zbog tog uverenja i forsiranja doslovno sam slomila telo", priznala je Dženifer.

Dženifer Aniston je godinama naporno vežbala Foto: Michael TRAN / AFP / Profimedia

Zbog raznih povreda Dženifer ni danas ne može da siđe niz stepenice, a da se ne uhvati za ogradu. Glumica sada praktikuje i zagovara novu vrstu treninga, koja je po njoj mnogo efikasnija i bolja.

Naime, glumica je nedavno objavila video kojim promoviše novi način vežbanja koji se zove Pvovle. Reč je o funkcionalnoj metodi vežbanja koja aktivira celo telo, i to s malim težinama, a mnogi korisnici su je uporedili s pilatesom.

