Manekenka Emili Ratajkovski pojavila se na Kelvin Klajn modnoj reviji, na predstavljanju prolećne kolekcije 2026, održanoj u sklopu Nedelje mode u Njujorku.

Ratajkovski je nosila crno seksi haljinu s prefinjenim prorezom i pokazala da jednostavnost i elegancija i te kako mogu da budu zavodljivi.

Emili Ratajkovski na Nedelji mode u Njujorku Foto: Luiz Rampelotto, Europa Newswire / Alamy / Profimedia

Iako zakopčana do grla, prorez na haljini je i te kako malo toga ostavio mašti s obzirom na to da manekenka nije nosila brushalter.

Ratajkovski je uz crnu haljinu nosila i crne cipele i sunčane naočare, a uz ravnu puštenu kosu nosila je decentnu šminku.

Emili Ratajkovski na Nedelji mode u Njujorku Foto: Guerin Charles/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Inače, manekenka je ove godine okončala razvod od bivšeg supruga Sebastijana Ber-Meklarda, s kojim je bila u braku od 2018. do razvoda 2022. Razišli su se usred optužbi da je on "serijski preljubnik".

Emili Ratajkovski u crnom Alaïa topu i mrežastim helankama Foto: Instagram/emrata

Nakon razlaza sa suprugom, Ratajkovski je u oktobru 2022. naizgled otkrila da je biseksualna, nakon što je objavila TikTok video. U tom videu je reagovala na snimak koji pita one koji se "identifikuju kao biseksualci" imaju li "zelenu plišanu sofu". Na snimku je moglo da se vidi kako manekenka leži na kauču, a zatim kamerom pokazuje svoju zelenu plišanu sofu.

