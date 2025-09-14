Slušaj vest

Grupa Coldplay podstakla je obožavatelje da "otvore svoja srca i pošalju ljubav porodici Čarlija Kirka nakon njegove smrti usled pucnjave", piše Page Six.

"Podignimo ruke ovako i pošaljimo ljubav gde god želite da pošaljete u svetu. Možete da pošaljete svom bratu ili svojoj sestri, možete da pošaljete porodicama ljudi koji prolaze kroz strašne stvari, možete da pošaljete porodici Čarlija Kirka. Možete da pošaljete ljudima s kojima se ne slažete. Možete da pošaljete miroljubivim ljudima na Bliskom istoku, u Ukrajini i Rusiji", rekao je pevač benda, Kris Martin, na sceni londonskog stadiona Vembli u petak i zatim izveo pesmu "Fix You".

Čarli Kirk Foto: Tess Crowley/The Deseret News

U snimku koja kruži TikTokom, Martin je podigao ruke iznad glave, dok ga je gotovo čitava publika pratila.

Podsetimo, Kirk je započeo svoju "American Comeback" turneju koja je imala zakazane nastupe na fakultetima i univerzitetima širom zemlje. Preminuo je u četvrtak u 31. godini nakon što je zadobio smrtonosni snajperski hitac dok je govorio na kampusu Univerziteta Utah Valley. Osumnjičeni, 22-godišnji Tajler Robinson, uhapšen je u petak.

