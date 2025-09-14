Slušaj vest

Pank-rep duo Bob Vylan slavio je atentat na Čarlija Kirkasramotnim potezom na sceni.

Engleska grupa, koja je privukla pažnju ovog leta nakon što je tokom nastupa na Glastonberiju uživo na TV-u pozvala na "Smrt IDF-u", iznela je šokantne izjave na koncertu u Holandiji.

Frontmen Babi Vylan, pravog imena Paskal Robinson-Foster, rekao je publici: "Želim da posvetim sledeću pesmu jednom apsolutnom gov***u od čoveka."

Potom je ushićeno dodao: "Izraz je bio/bivši. Jer ako pričaš sra*a, bićeš upucan. Počivaj u miru, Čarli Kirče, ti komadu gov*na."

Čarli Kirk je upucan na jednom univerzitetskom događaju u Juti Foto: John Locher/AP

To se dogodilo samo nekoliko dana nakon što je Kirk, izvršni direktor i suosnivač konzervativne omladinske organizacije Turning Point USA, upucan na jednom univerzitetskom događaju u Juti.

Kirk, poznat po svojim žestokim MAGA stavovima i debatama sa studentima širom zemlje, odmah se srušio nakon što je pogođen hicem.

Ovaj zločin uglavnom je osuđen u političkom, iako su neki ekstremni levičarski korisnici društvenih mreža slavili ubistvo upoređujući ga čak sa Hitlerom i tvrdeći da je "zaslužio svoju sudbinu“.

Bob Vylan se sada uključio u kontroverzu podržavajući one koji slave smrt hrišćanskog desničara, koji je iza sebe ostavio suprugu i dvoje male dece.

Duo, koji brižljivo čuva svoj identitet, insistira da ih oslovljavaju kao Babi Vylan (reper i pevač) i Bobi Vylan (bubnjar) – njihova imena su igra reči koja aludira na Boba Dilana.

Čarli Kirk je bio saradnik Donalda Trampa Foto: Phelan M. Ebenhack/FR121174 AP

Grupu iz Ipsviča ranije su izdavači odbijali kao "previše ekstremne" da bi ih potpisali, a snimljeni su i kako prete sopstvenim fanovima.

Njihova ozloglašenost je dodatno porasla ovog leta kada je Izrael osudio BBC i Glastonberi zbog njihovog nastupa u kojem su tokom prenosa uživo pozivali na smrt izraelskih vojnika.

Policija je pokrenula istragu povodom izjava, a Keir Starmer ih je osudio kao "užasan govor mržnje".

