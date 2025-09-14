Slušaj vest

Verovatno nikad iskreniji, Džordž Kluni i Džulija Roberts raspričali su se za novo izdanje časopisa "72 Magazine", govoreći o temi koja zanima mnoge - odgajanju dece.

Kluni je otkrio da ga najviše brine pristup dece internetu: "Držimo ih što je više moguće dalje od interneta. Međutim, deo zadataka rade na računaru, a i vole da pogledaju neki dobar Snupijev film." U potrazi za savetom, upitao je dugogodišnju prijateljicu Džuliju Roberts kako je ona rešila taj izazov.

Foto: JIM RUYMEN / UPI / Profimedia

Glumica, koja sa suprugom Denijem Moderom već godinama odgaja troje dece, blizance Hejzel i Finosa (20) i sina Henrija (18), otkrila je da su dugo važili za "stroge roditelje":

"Moja deca su bila verovatno poslednja u svojoj generaciji koja su dobila telefone. Deni i ja smo postavili jasna pravila, i o njima nije moglo da se pregovara ili da se menjaju. Nikada nije bilo situacije da jedno dete od mene dobije jedan odgovor, a od tate drugi. To se neće desiti."

Džordž i Amal Kluni na 82. filmskom festivalu u Veneciji Foto: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Džulija je naglasila kako je upravo konzistentnost u odgoju bila moguća jer su ona i suprug oduvek delili iste temeljne vrednosti: "To je bila naša snaga, što smo zaista uvek bili jedinstveni po pitanju onoga što nam je važno."

Glumica, koja je s Denijem Moderom već 23 godine u braku, retko javno govori o privatnom životu, pa je razgovor s Klunijem ponudio redak uvid u njihov porodični svet. Upravo u tome, kaže Roberts, leži ključ stabilnosti: "Deca su mogla da se osećaju sigurno jer su znala da postoji čvrst svet ljubavi i sigurnosti koji ne zavisi ni od čega drugog. Svi roditelji žele isto - da njihova deca odrastaju s tim vrednostima."

Džulija Roberts i Deni Moder su 23 godine u braku Foto: Kevin Dietsch / Getty images / Profimedia

Na kraju je otkrila i kako je pokušala da se priseti trenutka kada su njena deca shvatila da imaju slavnu majku: "Mislim da mala deca znaju samo ono što im kažete. Ne mogu tačno da kažem kada su shvatili kakav je moj posao i šta on znači."

