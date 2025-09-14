Slušaj vest

Dodela nagrada Emi održaće se 15 septembra, a nagrada će biti uručena najboljim američkim televizijskim programima od 1. juna 2024. do 31. maja 2025. godine, po izboru Akademije televizijskih umetnosti i nauka. Ovogodišnju ceremoniju prvi put će voditi komičar Nejt Bargace. Apsolutni favorit večeri je hvaljeni triler Severance sa striming servisa Apple TV+, koji je prikupio čak 27 nominacija.

Večeras se u Los Anđelesu održava 77. dodela prestižnih televizijskih nagrada. U velikom finalu su i naša kostimografkinja Bojana Nikitović i njen pomoćnik Srđan Perić za seriju HBO "Dina: Proročanstvo". Autori iz Srbije već su ranije dobili nagradu Udruženja kostimografa Amerike u kategoriji za najbolji naučnofantastični televizijski projekat.

Kada je reč o serijama, najveći favoriti su "Severance" sa 27 nominacija i "The Penguin" sa 24 nominacije. Takođe, nova Apple-ova komedija "The Studio" na čelu sa Setom Rogenom, oborila je rekord serije "Ted Lasso" po broju nominacija za debitantsku humorističku seriju — ukupno 23.

Bojana Nikitović Foto: Warner Bros. Discovery – HBO

"Severance" je nominovan za najbolju dramsku seriju, a u konkurenciji su još i "Andor", "The Diplomat", "The Last of Us", "Slow Horses", "Beli lotus" ("The White Lotus"), kao i debitantske sezone serija "Paradise" i bolničke drame "The Pitt", koja ima ukupno 13 nominacija.

U kategoriji najboljeg glumca u dramskoj seriji, glavnu ulogu ima Adam Skot iz "Severance-a", a takmiči se protiv Sterlinga K. Brauna ("Paradise"), Gerija Oldmana ("Slow Horses"), Pedra Paskala ("The Last of Us") i Noe Vajla ("The Pitt"). Njegova partnerka iz serije, Brit Louer, predvodi nominacije za najbolju glumicu, a uz nju su i Keri Rasel ("The Diplomat"), Bela Remzi ("The Last of Us"), Šeron Horgan ("Bad Sisters") i Keti Bejts ("Matlock"), koja je sa svojih 77 godina najstarija ikada nominovana u ovoj kategoriji.

Treća sezona HBO hita "The White Lotus" ima 23 nominacije, uključujući glumačke nominacije za Keri Kun, Parkera Poza, Voltona Goginsa i Džejsona Ajzaka.

U kategoriji humorističnih serija, "The Studio" je nominovan za najbolju seriju, a takmiči se sa serijama "Abbott Elementary", "The Bear", "Hacks", "Only Murders in the Building", "Shrinking", "What We Do in the Shadows" i debitantskom hit serijom sa Netfliksa, "Nobody Wants This".

Set Rogen je među nominovanima za najboljeg glumca u komediji, zajedno sa Adamom Brodijem ("Nobody Wants This"), Džeremijem Alenom Vajtom ("The Bear"), Džejsonom Sigelom ("Shrinking") i Martinom Šortom ("Only Murders in the Building"). U ženskoj konkurenciji nalaze se Džin Smart ("Hacks"), Ajo Edebiri ("The Bear"), Kvinta Branson ("Abbott Elementary"), Kristen Bel ("Nobody Wants This") i Uzo Aduba ("The Residence"), serija koju je Netflix nedavno otkazao.

Batmanov spinof "The Penguin" (HBO) vodi u kategoriji mini-serija sa 24 nominacije, a konkurenti su: "Black Mirror", "Dying for Sex", "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story" i Netfliksov hit "Adolescence", koji ima 13 nominacija.

scena iz serije "Adolescencija" Foto: Netflix / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia



Serija "Adolescence", koja se bavi posledicama ubistva učenika u školi, postala je druga najgledanija serija na engleskom jeziku u istoriji Netfliksa. Među nominovanima su i glumci Stiven Grejem, Erin Doerti, Ešli Volters i novajlija Oven Kuper, koji je sa 15 godina najmlađi ikada nominovan u kategoriji sporedne muške uloge u mini-seriji.

Stiven Grejem takmiči se sa Kolinom Farelom ("The Penguin"), Džejkom Džilenholom ("Presumed Innocent"), Brajanom Tajrijem Henrijem ("Dope Thief") i Kuperom Kočom ("Monsters").