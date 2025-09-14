Slušaj vest

Trevis Kelsi zvezda Kansas City Chiefsa, podelio je retke i dirljive detalje o trenutku kada je zaprosio Tejlor Svift, priznajući po prvi put da je zaplakao dok je klečao na jedno koleno.

Njihova veridba, između jednog od najpoznatijih sportista u SAD i možda najpoznatije pevačice na svetu, danima puni naslovne strane, ali, osim nekoliko fotografija koje je Svift objavila na Instagramu, detalji su do sada bili strogo čuvana tajna.

Ljubavna priča Tejlor Svift i Trevisa Kelsija:

1/6 Vidi galeriju Tejlor Svift je u vezi sa ragbistom Trevisom Kelsijem Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia, Patrick Smith / Getty images / Profimedia, Jeff Speer/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Kelsi je sada, u razgovoru sa zajedničkom prijateljicom parа, voditeljkom Erin Endruz, otkrio šta se dogodilo. Endruz ga je upitala tokom FOX-ove emisije uoči meča protiv Eaglesa:

"Moram da znam… suva usta, nervoza… Koliko si bio nervozan kada si je zaprosio? Nisam te nikada pitala ovo!“

"Umm… ona može da ispriča tu priču,“ rekao je Kelsi kroz smeh. "Dlanovi su mi se sigurno znojili, definitivno… Ja sam emotivan tip, pa je bilo i poneka suza.“

Dodao je da je trenutak bio uzbudljiv i da jedva čeka da provede ostatak života s njom. Na pitanje šta je Tejlor unela u njegov život, Kelsi je odgovorio:

"Ona je donela uzbuđenje i radost življenja koja me učinila boljim čovekom, boljom osobom i učinila da se osećam još sigurnije u svojoj koži.“

Par je svoju veridbu objavio prošlog meseca, što je izazvalo pravu buru na internetu. Objavu na Tejlorinom Instagramu lajkovalo je preko 37 miliona ljudi.

Pre početka sezone, bilo je spekulacija o tome da li će Kelsi nastaviti NFL karijeru, ali sada je jasno da ga pored sporta očekuje i potpuno novo poglavlje života.