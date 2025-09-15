Slušaj vest

Svečana 77. dodela prestižnih Primetime Emmy nagrada održana je sinoć u Los Anđelesu, uz prisustvo najvećih imena televizijske industrije. Serija Severance predvodila je trku sa čak 27 nominacija, dok su The Penguin i The Studio pratili sa po 24 i 23 nominacije. Pored njih, među favoritima su bili i naslovi kao što su The White Lotus, The Pitt, The Bear i Abbott Elementary.

Najveće priznanje večeri, nagrada za izvanrednu dramsku seriju, pripala je ostvarenju The Pitt, koje je osim toga odnelo još nekoliko ključnih nagrada, uključujući i onu za najboljeg glumca – Nou Vajla.

U kategoriji komedije, slavila je serija The Studio, dok je titula najbolje ograničene ili antologijske serije pripala dirljivoj drami Adolescence.

Glumačke nagrade

Brit Lauer osvojila je nagradu za najbolju glumicu u dramskoj seriji (Severance), dok su njeni kolege Tramel Tilman i Merit Viver odneli priznanja za sporednu, odnosno gostujuću ulogu.

Ketrin Lanasa proglašena je najboljom sporednom glumicom u dramskoj seriji za svoju ulogu u The Pitt, dok je Šon Hetosi nagrađen za najbolju gostujuću mušku ulogu, takođe u toj seriji.

U domenu komedije, Set Lodžer trijumfovao je kao najbolji glumac (The Studio), dok je iskusna Džin Smart nagrađena za najbolju glumicu (Hacks).

U istom žanru, nagrade za sporedne uloge otišle su Džefu Hileru (Somebody Somewhere) i Hani Ejbinder (Hacks), a za gostujuće role priznanja su dobili Brajan Krenston (The Studio) i Džulijan Nikolson (Hacks).

Serije i antologije

Serija Adolescence pokazala se kao veliki favorit u ovoj kategoriji. Stiven Grejem je proglašen najboljim glumcem, a Kristin Milioti odnela je nagradu za najbolju glumicu za ulogu u The Penguin.

Oven Kuper, tinejdžer od samo 15 godina, oduševio je kritiku i osvojio nagradu za najbolju sporednu mušku ulogu u Adolescence, dok je Erin Doetri nagrađena za sporednu žensku rolu u istoj seriji.

Drugi dobitnici

Najbolji rijaliti format: The Traitors (takmičarski), Queer Eye i Love on the Spectrum (nerazvrstani)

Najbolji kviz: Jeopardy!

Najbolji voditelj rijaliti programa: Alan Kaming (The Traitors)

Najbolji tok šou: The Late Show with Stephen Colbert

Najbolji animirani program: Arcane

Najbolji televizijski film: Rebel Ridge

Najbolji specijal uživo: SNL50: The Anniversary Special

Najbolji snimljeni specijal: Conan O’Brien: The Kennedy Center Mark Twain Prize for American Humor

Najbolja dokumentarna/publicistička serija: 100 Foot Wave

Najbolji dokumentarni serijal: Pee-wee as Himself

Najbolji dokumentarac: Conan O’Brien Must Go

Nagrade za scenario i režiju

Najbolji scenario za dramsku seriju: Dan Gilroj za Andor

Najbolji scenario za ograničenu seriju: Džek Torn i Stiven Grejem za Adolescence

Najbolji scenario za komediju: Set Rodžern, Evan Goldberg, Piter Hajk, Aleks Gregori i Frida Perez

Najbolji scenario za humoristički program (Variety): Last Week Tonight with John Oliver

Najbolja režija u komediji: The Studio

Najbolja režija u drami: Slow Horses

Najbolja režija u ograničenoj seriji: Adolescence

Uprkos velikom broju nominacija, Severance i The Penguin podelili su samo nekoliko ključnih nagrada, dok su serije The Pitt, The Studio i Adolescence dominirale večeri. Ceremonija je još jednom pokazala raznolikost televizijskog pejzaža, u kojem ima mesta i za ozbiljne drame, emotivne antologije, kao i duhovite i inovativne komedije.

