Slušaj vest

Glumica Jelisaveta Orašanin podelila je sa pratiocima na Instagramu trenutke iz svoje sportske rutine. Za trčanje je odabrala ležerno, ali upečatljivo izdanje — uske biciklističke i sportski top, ističući zategnuti stomak i noge. U objavljenim video snimcima nosi patike, a u jednom od storija može se videti kako je mokra od znoja, što svedoči o intenzitetu njenog treninga.

Uz ovakvu posvećenost, ne čudi što joj se komplimenti svakodnevno nižu u komentarima na društvenim mrežama. Mnogi su saglasni da supruga košarkaša Miloša Teodosića izgleda bolje nego ikad.

Jelisaveta Orašanin u sportskom izdanju Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Povratak u formu uz podršku nutricioniste

Nakon porođaja, Jelisaveta nije prepustila ništa slučaju kada je reč o zdravlju i fizičkom izgledu. Kako je ranije isticala, u povratku u formu pomogao joj je stručni savet nutricioniste.

- Zahvaljujući nutricionistkinji, brže sam došla do zdravijeg načina života i ishrane. Jelovnik, pre svega, baziram na povrću bogatom vlaknima, a uz to, unosim i složene ugljene hidrate i proteine, ispričala je Jelisaveta u jednom intervjuu.

Deca kao motivacija i "privatni treneri"

Iako redovno trenira, Jelisaveta ističe da je njena svakodnevica puna fizičke aktivnosti i mimo teretane — upravo zahvaljujući deci.

U galeriji pogledajte izazovna izdanja Jelisavete Orašanin:

1/13 Vidi galeriju Glumica je posvećena treningu, a svoju liniju dovela je do savršenstva nakon 2 porođaja. Foto: Instagram/jagodenamagli, Printskrin Instagram

- Naravno, i deca su moja teretana. Moji privatni treneri. Bukvalno, jer ne sedam. Svakako i to utiče na kilažu, dodala je glumica kroz osmeh.

Jelisavetina posvećenost zdravom životu i balansu između majčinstva i ličnog vremena inspiracija je mnogima, a njen Instagram često služi kao motivacija za fizičku aktivnost i brigu o sebi.

Bonus video: Pogledajte kako izgleda trening Jelisavete Orašanin