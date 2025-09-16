Slušaj vest

Krajem 90-ih i početkom 2000-ih nije bilo popularne telenovele u kojoj jednu od glavnih uloga nije igrao kubanski glumac Sesar Evora (65). Ljubitelji latinoameričkih sapunica odlično pamte čuvenog glumca, koji je neretko na malim ekranima glumio negativca, ali i zavodnike i osvajao simpatije publike.

Sesar Evora je rođen 4. novembra 1959. godine u Havani, glavnom gradu Kube. Odrastao je s majkom i dedom, pošto je njegov otac stalno bio na putovanjima, pa ga je viđao retko. Studirao je geofiziku sa željom da se pridruži potrazi mineralima i naftom, sve dok nije odlučio da se iskuša na jednoj glumačkoj audiciji, budući da je još od detinjstva obožavao da bude pred publikom i hteo je da izbegne služenje vojnog roka. Izabran je između 500 kandidata, pa se posvetio glumi, i u rodnoj Kubi je igrao u čak 500 filmova, da bi se zatim preselio u Meksiko.

Sesar Evora u filmu Capablanca Foto: Kmit / Sputnik / Profimedia

Taj novi početak bio je težak, a na put je krenuo sa 42 dolara. U Meksiku je počeo da glumi u sapunicama, a uskoro je postao jedna od najvećih zvezda u ovoj zemlji, zahvaljujući ugovoru s kućom Televisa. Godine 1993. dobio je ulogu u seriji „Divlje srce“ kojom je lansirana njegova karijera u telenovelama, gde mu je jedna od omiljenih partnerki bila meksička glumica Viktorija Rufo, a 1999. dobio je meksičko državljanstvo.

Do danas je Evora zabeležio uloge u desetinama telenovela, a pravu telenovelu je i živeo. Meksiko mu je doneo ljubav njegovog života. Iako je bio oženjen i imao ćerku Karlu kada je otišao iz Havane, zaljubio se u Vivijan Domingez i započeo vezu s njom. Zato se vratio na Kubu kako bi se razveo, a potom je otišao nazad u Meksiko i zaprosio Vivijan, s kojom je i danas u braku i imaju odraslu decu, sina Rafaela i ćerku Marijanu.

Sesar Evora Foto: El Universal / Zuma Press / Profimedia

Sesara su pratile i uloge pozitivca i negativca, što nije tako čest slučaj sa glumcima TV sapunica. Vodeću ulogu u sapunici dobio je 1995, bilo je to u seriji „Ako mi Bog oduzme život“. Usledile su uloge u telenovelama "Prvo na ljubav“, „Zagrli me čvrsto“, „Izvor“, „Između ljubavi i mržnje“, „Snaga ljubavi“, „Marijana“, „Maćeha“, „Virhinija“, „Beštije“, „Prokleta lepota“, „Oluja".... Mnoge od tih naslova pratila je i publika u Srbiji.

serija Maćeha Foto: printscreen/youtube/CACHETADAS EN TELENOVELAS

Evora nije preterani ljubitelj društvenih mreža, pa fanovi imaju priliku uglavnom da ga gledaju u serijama i na retkim događajima na kojima se pojavljuje u Meksiko Sitiju. Na svom Instagram profilu ponekad objavi fotografiju i nije ga teško prepoznati. Sjajno nosi svoje godine i skoro da se nije promenio od vremena kada je osvajao publiku sa malih ekrana.

