Slušaj vest

Fidel Kastro, dugogodišnji lider Kube, poznat je po svom političkom uticaju, ali i po burnom i kontroverznom privatnom životu. Od dva braka, najmanje devetoro dece i nebrojenih ljubavnih veza, pa sve do odnosa sa američkom špijunkom — njegov emotivni život bio je podjednako kompleksan i dramatičan kao i njegova politička karijera.

Dva braka, mnoge tajne

Prvi brak Kastro je sklopio 1948. godine sa Mirtom Dijaz-Balar, sa kojom je imao sina. Brak je trajao do 1955. godine, nakon čega je Mirta sa sinom emigrirala u Sjedinjene Američke Države. Fidel je bio duboko pogođen time, što se vidi iz pisama upućenih polusestri Lidiji:

- Odbijam čak i da pomislim da moj sin može da prespava jednu noć pod istim krovom koji štiti moje najveće neprijatelje i da ga ljube te bedne Jude, pisao je.

U galeriji pogledajte fotografije Fidela Kastra:

1/8 Vidi galeriju Fidel Kastro Foto: Profimedia, Printscreen Facebook

Tokom boravka u Meksiku, gde je planirao gerilsku borbu, Kastro je uspeo da nagovori bivšu suprugu da mu pošalje sina u posetu. Iako je dogovor bio da dečak ostane dve nedelje, Kastro ga nije želeo vratiti. Ipak, dok su tetke šetale sa dečakom u Meksiko Sitiju, trojica naoružanih muškaraca su ga otela i vratila Mirti.

Njegova druga supruga, Dalija Soto del Valje, bila je bivša učiteljica koju je upoznao tokom kampanje opismenjavanja. U braku su bili od 1989. do njegove smrti 2016. godine, ali se o njihovom odnosu veoma malo znalo — Dalija se retko pojavljivala u javnosti. Dobili su petoricu sinova: Aleksisa, Alehandra, Anhelita, Aleksandera i Antonija. Najpoznatiji među njima, Antonio, radio je kao ortopedski hirurg i bio aktivan u bejzbol zajednici, sportu koji je Kastro obožavao.

Seksualni apetiti bez granica

Priče o Kastrovoj seksualnoj energiji ušle su u legendu. Prema pisanju New York Posta, navodno je imao intimne odnose sa čak 35.000 žena, a njegovi telohranitelji su, kako se tvrdi, svakodnevno obilazili plaže u potrazi za novim partnerkama.

- Pa, ja nemam pleme. Manje od desetak, odgovorio je Kastro jednom prilikom, nasmejan, kada su ga pitali koliko dece ima.

Novinar Vanity Faira je 2008. godine pisao da je voleo da flertuje i nije se ustručavao da koristi grube seksualne aluzije.

Marita Lorenc: Špijunka, ljubavnica, svedok

Jedna od najpoznatijih žena iz Kastrove prošlosti bila je Marita Lorenc, nemačko-američka špijunka koja je tvrdila da je nosila njegovo dete i da je kasnije regrutovana da ga ubije. Njenu priču je obuhvatila knjiga "Marita: The Spy Who Loved Castro", ali i nekoliko filmova. Glumica Dženifer Lorens je tumačila njen lik, što je Mariti izuzetno prijalo. Njihov prvi susret desio se 1959. godine, kada je imala 19 godina, na brodu svog oca u luci Havane.

Fidel Kastro i Marita Lorenc Foto: akg-images / akg-images / Profimedia

- Nikada neću zaboraviti kada sam prvi put ugledala taj prodoran pogled, to lepo lice, taj zlobni i zavodljivi osmeh.

Kastro se predstavio rečima: - Ja sam dr Kastro. Fidel. Ja sam Kuba. Došao sam da posetim vaš veliki brod.

Već te večeri završili su zajedno u njenoj kabini. Ubrzo je poslao privatni avion da je vrati u Havanu, gde je sa njim provela sedam meseci. Zatrudnela je, ali tvrdi da su joj u sedmom mesecu dali drogu i da je izgubila bebu pod sumnjivim okolnostima.

Plan za ubistvo i preokret

U SAD-u ju je kontaktirao Frenk Stradžins iz FBI-a, koji ju je regrutovao za atentat na Kastra. Dobila je otrovne tablete i uputila se nazad na Kubu. Kada su se sreli, Kastro je već znao za plan.

- Niko me ne može ubiti. Niko. Ikada, rekao joj je dok joj je pružao pištolj.

Lorenc je bacila tablete u bide, nisu više govorili o atentatu, a nakon ljubavne noći, ona se vratila u Ameriku.

Ljubav sa diktatorom i mafijom

Posle povratka u SAD, Marita je bila u vezi sa bivšim venecuelanskim diktatorom Markosom Perezom Himezom, sa kojim je imala ćerku. Zbog spora oko očinstva i kršenja ugovora o privatnosti, izgubila je pravo na pet miliona dolara nasledstva. Kasnije se povezala sa mafijom, a ušla je u vezu sa šefom "Kosher Nostre" Edijem Levijem. Kada ju je razočarao, uplovila je u brak sa FBI agentom Lujem Jurasitsom, sa kojim je imala sina. Razveli su se 1975, a on je preminuo 2009. godine.

Fidel Kastro spavao je sa 35.000 žena Foto: Profimedia

Da li je njihov sin preživeo?

Lorenc nikada nije prestala da veruje da je njeno dete sa Kastrom živelo. Godine 1981. vratila se na Kubu i tražila odgovore.

- Moram da znam odgovore, Fidele. Želim da saznam istinu o našem sinu, rekla mu je.

On joj je odgovorio: - U redu je, sva deca ovde pripadaju Kubi, a zatim pozvao stražara koji je doveo mladića po imenu Andre.

- Bio je to naš sin, verujem u to, tvrdila je Marita.

Kada je Kastro preminuo 2016. godine, njena reakcija bila je emotivna: - On je bio ljubav mog života. On je i dalje duhovno tu. Otišao je samo telom, ne dušom.

Tvrdnje o Kenedijevom ubistvu

Marita je iznela kontroverznu tvrdnju da su američke službe organizovale ubistvo Džona F. Kenedija i da je upoznala Lija Harvija Osvalda. FBI agent Stradžins to je demantovao: - Nikada nisam sreo Osvalda. Sve je izmislila.

Predstavila je svedočenje Predstavničkom odboru za ubistva, ali je ono kasnije proglašeno nepouzdanim.

Fidel Kastro Foto: Shutterstock

Neobičan kraj jednog neobičnog života

Poslednje godine života Marita je posvetila traganju za ćerkom i bivšim partnerom u Venecueli. Osam meseci je provela među domorodačkim plemenima. Po povratku, živela je sa sinom u Bruklinu sve do smrti 2019. godine.

Ljubavni život Fidela Kastra nije bio manje dramatičan od njegove revolucionarne borbe. Žene su dolazile i odlazile, ali priča o Mariti Lorenc ostaje jedan od najneobičnijih ljubavnih zapleta u istoriji svetskih lidera — spoj politike, strasti, špijunaže i tragedije.

Bonus video: Fidel Kastro često je koristio biljku moringu