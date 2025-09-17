Fidel Kastro spavao je sa 35.000 žena: Jedna od njih bila je špijunka koja je sa 19 godina poslata da ga ubije
Fidel Kastro, dugogodišnji lider Kube, poznat je po svom političkom uticaju, ali i po burnom i kontroverznom privatnom životu. Od dva braka, najmanje devetoro dece i nebrojenih ljubavnih veza, pa sve do odnosa sa američkom špijunkom — njegov emotivni život bio je podjednako kompleksan i dramatičan kao i njegova politička karijera.
Dva braka, mnoge tajne
Prvi brak Kastro je sklopio 1948. godine sa Mirtom Dijaz-Balar, sa kojom je imao sina. Brak je trajao do 1955. godine, nakon čega je Mirta sa sinom emigrirala u Sjedinjene Američke Države. Fidel je bio duboko pogođen time, što se vidi iz pisama upućenih polusestri Lidiji:
- Odbijam čak i da pomislim da moj sin može da prespava jednu noć pod istim krovom koji štiti moje najveće neprijatelje i da ga ljube te bedne Jude, pisao je.
U galeriji pogledajte fotografije Fidela Kastra:
Tokom boravka u Meksiku, gde je planirao gerilsku borbu, Kastro je uspeo da nagovori bivšu suprugu da mu pošalje sina u posetu. Iako je dogovor bio da dečak ostane dve nedelje, Kastro ga nije želeo vratiti. Ipak, dok su tetke šetale sa dečakom u Meksiko Sitiju, trojica naoružanih muškaraca su ga otela i vratila Mirti.
Njegova druga supruga, Dalija Soto del Valje, bila je bivša učiteljica koju je upoznao tokom kampanje opismenjavanja. U braku su bili od 1989. do njegove smrti 2016. godine, ali se o njihovom odnosu veoma malo znalo — Dalija se retko pojavljivala u javnosti. Dobili su petoricu sinova: Aleksisa, Alehandra, Anhelita, Aleksandera i Antonija. Najpoznatiji među njima, Antonio, radio je kao ortopedski hirurg i bio aktivan u bejzbol zajednici, sportu koji je Kastro obožavao.
Seksualni apetiti bez granica
Priče o Kastrovoj seksualnoj energiji ušle su u legendu. Prema pisanju New York Posta, navodno je imao intimne odnose sa čak 35.000 žena, a njegovi telohranitelji su, kako se tvrdi, svakodnevno obilazili plaže u potrazi za novim partnerkama.
- Pa, ja nemam pleme. Manje od desetak, odgovorio je Kastro jednom prilikom, nasmejan, kada su ga pitali koliko dece ima.
Novinar Vanity Faira je 2008. godine pisao da je voleo da flertuje i nije se ustručavao da koristi grube seksualne aluzije.
Marita Lorenc: Špijunka, ljubavnica, svedok
Jedna od najpoznatijih žena iz Kastrove prošlosti bila je Marita Lorenc, nemačko-američka špijunka koja je tvrdila da je nosila njegovo dete i da je kasnije regrutovana da ga ubije. Njenu priču je obuhvatila knjiga "Marita: The Spy Who Loved Castro", ali i nekoliko filmova. Glumica Dženifer Lorens je tumačila njen lik, što je Mariti izuzetno prijalo. Njihov prvi susret desio se 1959. godine, kada je imala 19 godina, na brodu svog oca u luci Havane.
- Nikada neću zaboraviti kada sam prvi put ugledala taj prodoran pogled, to lepo lice, taj zlobni i zavodljivi osmeh.
Kastro se predstavio rečima: - Ja sam dr Kastro. Fidel. Ja sam Kuba. Došao sam da posetim vaš veliki brod.
Već te večeri završili su zajedno u njenoj kabini. Ubrzo je poslao privatni avion da je vrati u Havanu, gde je sa njim provela sedam meseci. Zatrudnela je, ali tvrdi da su joj u sedmom mesecu dali drogu i da je izgubila bebu pod sumnjivim okolnostima.
Plan za ubistvo i preokret
U SAD-u ju je kontaktirao Frenk Stradžins iz FBI-a, koji ju je regrutovao za atentat na Kastra. Dobila je otrovne tablete i uputila se nazad na Kubu. Kada su se sreli, Kastro je već znao za plan.
- Niko me ne može ubiti. Niko. Ikada, rekao joj je dok joj je pružao pištolj.
Lorenc je bacila tablete u bide, nisu više govorili o atentatu, a nakon ljubavne noći, ona se vratila u Ameriku.
Ljubav sa diktatorom i mafijom
Posle povratka u SAD, Marita je bila u vezi sa bivšim venecuelanskim diktatorom Markosom Perezom Himezom, sa kojim je imala ćerku. Zbog spora oko očinstva i kršenja ugovora o privatnosti, izgubila je pravo na pet miliona dolara nasledstva. Kasnije se povezala sa mafijom, a ušla je u vezu sa šefom "Kosher Nostre" Edijem Levijem. Kada ju je razočarao, uplovila je u brak sa FBI agentom Lujem Jurasitsom, sa kojim je imala sina. Razveli su se 1975, a on je preminuo 2009. godine.
Da li je njihov sin preživeo?
Lorenc nikada nije prestala da veruje da je njeno dete sa Kastrom živelo. Godine 1981. vratila se na Kubu i tražila odgovore.
- Moram da znam odgovore, Fidele. Želim da saznam istinu o našem sinu, rekla mu je.
On joj je odgovorio: - U redu je, sva deca ovde pripadaju Kubi, a zatim pozvao stražara koji je doveo mladića po imenu Andre.
- Bio je to naš sin, verujem u to, tvrdila je Marita.
Kada je Kastro preminuo 2016. godine, njena reakcija bila je emotivna: - On je bio ljubav mog života. On je i dalje duhovno tu. Otišao je samo telom, ne dušom.
Tvrdnje o Kenedijevom ubistvu
Marita je iznela kontroverznu tvrdnju da su američke službe organizovale ubistvo Džona F. Kenedija i da je upoznala Lija Harvija Osvalda. FBI agent Stradžins to je demantovao: - Nikada nisam sreo Osvalda. Sve je izmislila.
Predstavila je svedočenje Predstavničkom odboru za ubistva, ali je ono kasnije proglašeno nepouzdanim.
Neobičan kraj jednog neobičnog života
Poslednje godine života Marita je posvetila traganju za ćerkom i bivšim partnerom u Venecueli. Osam meseci je provela među domorodačkim plemenima. Po povratku, živela je sa sinom u Bruklinu sve do smrti 2019. godine.
Ljubavni život Fidela Kastra nije bio manje dramatičan od njegove revolucionarne borbe. Žene su dolazile i odlazile, ali priča o Mariti Lorenc ostaje jedan od najneobičnijih ljubavnih zapleta u istoriji svetskih lidera — spoj politike, strasti, špijunaže i tragedije.
Bonus video: Fidel Kastro često je koristio biljku moringu