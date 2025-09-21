Skoro tri decenije nakon jednog od najpoznatijih skandala u Holivudu, čovek umešan u distribuciju privatnog intimnog video-snimka Pamele Anderson i Tomija Lija konačno je progovorio.

"Želim da očistim svoju savest"

Kort Sent Džordž, bivši konsultant kompanije Internet Entertainment Group (IEG) – firme koja je krajem devedesetih bila pionir u oblasti onlajn sadržaja za odrasle, oglasio se u okviru nove dokumentarne serije "Tajne poznatih seks snimaka" na kanalu A&E.

Prvi put javno govori o svom učešću u skandalu, izražavajući žaljenje zbog svojih postupaka.

"Znam iz prve ruke da Pamela i Tomi od tog snimka nisu zaradili ni jedan jedini dolar", rekao je. "Nisu tražili novac, odbijali su ga. Borili su se svim silama protiv toga i taj snimak im je doneo ogromnu štetu u životu."

Dodao je: "Stalno osećam potrebu da očistim svoju savest, iako sam imao vrlo malo veze sa svim tim. Jednostavno sam se našao na pogrešnom mestu u pravo vreme. Žao mi je što sam uopšte bio umešan."

Kako je snimak dospeo do javnosti

Sent Džordž tvrdi da je 1997. godine prodao čuveni snimak osnivaču IEG-a, preduzetniku iz industrije filmova za odrasle, Sethu Varšavskom. Video mu je pokazao prijatelj koji je kopiju dobio iz druge produkcijske kuće.

"Bili smo šokirani onim što smo videli", prisetio se. "Tada sam tek počeo da radim u IEG-u u Sijetlu i rekao sam: ovaj čovek će sigurno želeti ovaj snimak."

Snimak, koji su Anderson i Li snimili tokom putovanja na jezero Mid 1995. godine, ukrali su nezadovoljni radnici iz sefa u njihovom domu. Par nije ni znao da je nestao sve do januara 1996, kada su kopije već kružile iza kulisa.

Novac, ugovori i pretnje

Sent Džordž je ispričao da je Varšavski pristao na kupovinu. "Rekao je da. Ja sam mu odgovorio: hajde da vidimo da li će nam dati 10.000 dolara. Nisam mogao da verujem da je bio spreman da plati. Sada znam i zašto - samo je želeo moj potpis, da ima nekoga koga može da okrivi ako stvari krenu po zlu."

Pravni tim IEG-a kasnije je Pamelu i Tomiju poslao "ograničeni ugovor" kojim su pokušali da pokriju objavu snimka.

Pamela Anderson je u ranijem intervjuu objasnila da je potpisala samo zato što se osećala ugroženo i jer je bila pred porođajem. "Jedini razlog zašto smo potpisali bio je taj što je ostalo još nedelju dana do mog porođaja, a oni su mi pretili", rekla je. "Fokusirala sam se na mnogo važnije stvari."

U intervjuu za CBS iz 2023. godine, Anderson je dodala: "Bili smo dvoje zaljubljenih, ludi i goli… ti snimci nisu bili namenjeni nikome. Bila sam majka, to me spasilo. Da nisam bila majka, ne verujem da bih preživela."

Sudski epilog i gorki kraj

Uprkos pokušajima da zaustave distribuciju, snimak je završio na internetu i u prodaji. Pamela i Tomi kasnije su tužili Varšavskog i 2001. godine dobili presudu na po 740.000 dolara.

Ipak, kako se navodi, nikada nisu dobili isplaćen novac. Varšavski je preminuo prošle godine.

