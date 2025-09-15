Slušaj vest

Glumica Zoi Kravic i pevač Hari Stajls dodatno su podgrejali glasine o svojoj romansi novim izlaskom tokom kog su pokazali koliko su bliski. Par je šetao Rimom, držali su se za ruke i razgovarali, a u jednom trenutku pevač je stavio ruku na zadnjicu glumice, na šta mu je ona uzvratila, prenosi Page Six.

Pre toga, viđeni su kako izlaze sa aerodroma JFK u Njujorku u četvrtak. Izvori su ranije ovog meseca rekli da Stajls i Kravic uživaju u vezi i da to nije samo prolazna avantura.

- Veoma je teško izlaziti kada si poznata ličnost… Hari ne bi javno izašao sa Zoi da to nije nešto ozbiljno, ali veza je veoma nova i sveže je, samo se zabavljaju, rekao je izvor i dodao da pevač ne voli da stavlja etikete na takve stvari.

Iako ova navodna romansa sa Kravic privlači veliku pažnju, jedan prijatelj pevača tvrdi da on i dalje teži jednostavnom životu.

- Želi da bude što je moguće normalniji. Šetao bi ceo dan po Bruklinu neprepoznat, kada bi mogao, ali to jednostavno nije način života koji vodi, rekao je.

Stajls i Kravic prvi put su podstakli glasine o vezi još u avgustu, kada je video njihovog izlaska u Rimu postao viralan. Početkom septembra, par je navodno potvrdio vezu kada ih je izvor video kako se drže za ruke u Bruklinu.

