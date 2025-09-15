Slušaj vest

Holivudska glumica Margo Robi podelila je tužne vesti za obožavaoce filma "Barbi" – nastavak, barem za sada, nije u planu.

– Shvatila sam da mi najveće zadovoljstvo u životu donosi kada ljudi ili stvari dostignu svoj puni potencijal. A “Barbi” je bio film koji je dostigao svoj puni potencijal. Sve što sam želela da se dogodi, dogodilo se. Nema ničeg zadovoljavajućeg više od toga, objasnila je Robi u novom intervjuu za magazin Stelar.

Australijska zvezda, koja danas ima 35 godina, ne samo da je igrala glavnu ulogu, već je i producirala ovaj filmski fenomen, koji je u bioskopima zaradio čak 1.4 milijarde dolara. Film je izazvao globalnu “barbimaniju”, ostavio snažan trag u pop-kulturi, modi, enterijer dizajnu i pokrenuo brojne trendove – ukratko, postao je pravi kulturni fenomen.

Margo Robi u Barbi autfitima:

MARGO ROBI JE PRAVA ŽIVA BARBI: Kada vidite slavnu glumicu u autfitima poznate lutke biće vam jasno zašto je pravi izbor za ulogu!

Na pitanje da li postoji plan za nastavak, Margo je kratko rekla: – Trenutno nemam nikakve planove.

Fanovi su odmah reagovali na društvenim mrežama: "Toliko sam želeo nastavak Barbi", "Možda Matel ima neke druge planove", neki su od komentara.

Povratak na platno nakon pauze zbog majčinstva

Margo trenutno promoviše svoj novi film "A Big Bold Beautiful Journey" u kojem glumi rame uz rame sa irskim glumcem Kolinom Farelom. Ovo je njen prvi film u bioskopima posle “Barbi” iz 2023. godine.

Na veliko platno vratila se manje od godinu dana nakon što je uzela pauzu i postala majka. Svoje prvo dete, sina, dobila je u oktobru 2024. godine u Los Anđelesu, sa suprugom, engleskim glumcem i producentom Tomom Akerlijem, a o novom projektu otkrila je zanimljiv detalj: – Agent mi je rekao: “Znam da sada ne tražiš projekte, ali ovaj zaista ne smeš da propustiš.” Scenario je bio izvanredan, veoma originalan, magičan i romantičan. Želela sam da snimim ljubavnu priču, a naravno da bih volela da to bude sa njim, ispričala je Margo u intervjuu.

Margo Robi i Kolin Farel na promociji filma "A Big Bold Beautiful Journey":

Margo Robi i Kolin Farel zajedno na londonskoj premijeri. Glumica blista u rizičnoj haljini Armani Privea na crvenom tepihu.

Hemija na crvenom tepihu

Na premijeri filma u Londonu, Margo Robi i Kolin Farel su zajedno prošetali crvenim tepihom, smeškajući se i držeći se za ruke. Iako su mnogi primetili jaku hemiju među njima, jasno je da se njihova bliskost odnosi isključivo na promociju filma.

Robi je više puta naglasila koliko joj brak sa Tomom znači: – Brak je zapravo najzabavnija stvar ikad. Život je postao mnogo zabavniji, poručila je glumica.

