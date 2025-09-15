Slušaj vest

Mladi britanski glumac Oven Kuper ušao je u istoriju televizije osvojivši nagradu Emi za najboljeg sporednog glumca u limitiranoj seriji. Zvezda Netflixove serije "Adolescencija" postao je najmlađi muški dobitnik prestižne nagrade, a emocije nisu mogle da ga zaobiđu tokom govora zahvalnosti

"Pre tri godine bio sam niko i ništa. Iskreno, kada sam krenuo na časove glume, nisam očekivao da ću ikad biti u Americi, a kamoli ovde. Mislim da ova noć pokazuje kako se trudom, fokusom i izlaskom iz zone komfora može postići sve. Pa koga briga ako se malo izblamirate", rekao je Oven Kuper, kom je ovo prva profesionalna uloga.

Oven Kuper na dodeli Emi nagrada 2025 Foto: VALERIE MACON / AFP / Profimedia

Oven je slavio u kategoriji za najboljeg sporednog glumca u limitiranoj seriji, ostavivši iza sebe velike glumačke veterane - Havijera Bardema (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story), Roba Dilejnija (Dying for Sex), Pitera Sarsgorda i Bila Kampa (Presumed Innocent), kao i kolegu iz serije Ešlija Voltersa. Njegova partnerka iz serije Erin Doerti takođe je slavila, osvojivši Emi za najbolju sporednu glumicu.

Serija "Adolescencija", ranije ove godine uvrštena na Netflixovu listu najgledanijih, donosi priču o 13-godišnjem dečaku Džejmiju Mileru uhapšenom zbog ubistva školskog druga. Serija je osvojila ukupno 13 nominacija, a reditelj Filip Barantini nagrađen je za izuzetnu režiju, dok su scenaristi Džek Torn i Stiven Grejem ovenčani Emijem za scenario. "Hvala Netflixu što ste nam poverili ovu ludu ideju", rekao je Barantini.

Poseban trenutak Oven je doživeo i pre same dodele, kada ga je iznenadio holivudski glumac koji mu je, kako je otkrio, i idol. Reč je o Džejku Džilenholu, koji se "ušunjao" u njegovu hotelsku sobu.

Da se divi Džilenholu otkrio je u emisiji "Jimmy Kimmel Live!", rekavši da se najviše raduje tome da "gnjavi Džilenhola celu noć". Njegov dolazak ostavio je 15-godišnjaka bez reči, koji mu se potom bacio u zagrljaj, a stariji kolega doneo mu je i poseban poklon - "srećnu patkicu".

"Prijatelj mi je jednom poslao ovakvu kad sam bio nominovan za Oskara. Donosi sreću", rekao je Džilenhol dok je mladi kolega blistao od uzbuđenja.

Iako je osvojio najveću nagradu u televizijskoj industriji, Oven se već naredne nedelje vraća školskim obavezama. Profesori su mu dali slobodnu nedelju kako bi mogao da uživa u svom velikom holivudskom trenutku.

