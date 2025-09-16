Slušaj vest

Jedna od najblistavijih zvezda turske muzičke scene, Ažda Pekan, već decenijama dominira kao ikona stila, harizme i raskošnog glasa. I danas, sa 79 godina, ova neprevaziđena umetnica izgleda zadivljujuće, ali i dalje nosi duboko žaljenje zbog jedne odluke iz prošlosti.

Zvezda rođena u Istanbulu, poreklom sa Balkana

Rođena i odrasla u Istanbulu, Ažda je bosanskog porekla, a još u ranom detinjstvu pokazivala je ogroman talenat za muziku. Roditelji su brzo prepoznali njen potencijal, a nije prošlo mnogo vremena pre nego što je postalo jasno – pred njom je velika karijera.

Od šezdesetih godina pa do danas, Pekan je ostavila neizbrisiv trag na muzičkoj sceni. Objavila je 20 albuma, sarađivala sa najvećim imenima turske muzike, a njeni hitovi često slave žensku snagu i nezavisnost. Zapadni muzički uticaji prisutni su u gotovo svakoj njenoj pesmi, što je čini jedinstvenom pojavom na Balkanu i Bliskom istoku.

Svoju prvu veliku popularnost stekla je izvođenjem pesme "Il Cielo in una Stanza", italijanske pevačice Mine, što joj je otvorilo vrata šireg tržišta.

Ne samo pevačica – i glumica

Pored muzičke karijere, Ažda je okušala sreću i na filmu. Ulogama u nekoliko turskih filmova šezdesetih i sedamdesetih godina dodatno je učvrstila svoj status zvezde.

Ljubavni život pun lomova

Njena emotivna istorija, iako burna, nikada nije donela stabilnost koju je priželjkivala. Prvi put se udala 1973. godine, i to za Džoškuna Sampaza, mladog fudbalera koji je tada imao samo 19 godina, dok je Ažda imala 28. Ipak, brak je trajao svega šest dana – njegova porodica, posebno svekrva, protivila se njihovoj vezi, što je dovelo do brzog razvoda.

Nakon toga, bila je sama šest godina, sve dok nije započela romansu sa novinarom Erolom Jarašem, ali ni ta veza nije potrajala. Drugi brak sklopila je 1984. godine sa Alijem Barsom, ali ni taj odnos nije bio dugovečan – završio se nakon šest godina.

"Već dugo me ruka muškarca nije dodirnula"

Danas, Ažda iskreno govori o svojoj samoći: - U mom životu sada ne postoji niko. Da ima, videli biste ga. Nikada to ne krijem. Već dugo ruka muškarca nije dodirnula moju. Želim da bude ovako. Navikla sam se na usamljenost.

Najveće kajanje: Šest puta je prekinula trudnoću

Uprkos slavi i uspehu, Ažda priznaje da žali zbog jedne stvari – što nikada nije postala majka. Gostujući u emisiji "Neka ostane među nama", otvoreno je govorila o tome:

- Usamljenost je teška. Bila sam udata za Alija, i u tom braku sam zatrudnela. Ali nisam rodila bebu. Kada se osvrnem, kažem sebi: "Volela bih da nije bilo tako."

Otkrila je da je imala šest abortusa, jer u tim trenucima nije bila spremna za roditeljstvo. Vreme i okolnosti nisu joj išli u prilog, a emotivne i profesionalne turbulencije nisu dozvolile miran porodični život.

Muškarci su voleli scensku divu, ali ne i običnu ženu kod kuće

Govoreći o muškarcima u svom životu, Pekan je istakla još jedan razlog za svoje razočaranje:

- Muškarci ne žele da me vide u pidžami i papučama kod kuće. Oni žele da budem onakva kakva sam na sceni. Ali ja ne mogu da budem takva svakog trenutka.

Dodaje i da nijedna njena veza nije uspela da traje onoliko koliko je želela: - Nijedan brak ne traje 30-40 godina. Pokušavam da se utešim svojim mačkama. Šest puta mi se to dogodilo, a ja to nisam htela. Jedva sam mogla da održim svoj život.

79 godina, ali i dalje moderna ikona

Bez obzira na lične tuge, Ažda i dalje ostaje simbol elegancije i glamura. Nedavno se pojavila na naslovnoj strani turskog izdanja magazina Vog, a njeni hitovi se i dalje slušaju sa istim žarom.

Njena priča je priča žene koja je sve postigla sama – karijeru, slavu, imidž. Ipak, život joj nije podario ono što je, možda, najviše želela – porodicu i trajnu ljubav.

