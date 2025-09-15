Slušaj vest

Sinoć je održana 77. dodela Emi nagrada (Primetime Emmy), veče posvećeno najistaknutijim i najhrabrijim televizijskim serijama godine. Domaćin večeri bio je komičar Nejt Bargac, a iako su serije "Severance" i "Beli lotos" imale po deset nominacija, veče je donelo brojna iznenađenja, i nekoliko neprijatnih trenutaka.

"Beli lotos" ostao bez nagrada

Iako je bio među najhvaljenijim serijama godine, "Beli lotos" na kraju nije osvojio nijednu nagradu. Uprkos velikim očekivanjima i jakoj konkurenciji, serija nije uspela da nadmaši naslove poput "Severance" i "The Pitt", te je ostala praznih ruku.

Ketrin Lanasa iznenadila u kategoriji sporedne glumice

U kategoriji najbolje sporedne glumice u dramskoj seriji favoritkinje su bile glumice iz "Belog lotosa" - Keri Kun, Parker Pouzi, Nataša Rotvel i Ejmi Lu Vud. Međutim, podela glasova među njima otvorila je put za iznenađujuću pobedu Ketrin Lanase iz serije "The Pitt".

Keti Bejts bez priznanja

S obzirom na bogatu karijeru i hvaljenu ulogu u seriji "Matlock", očekivalo se da će Keti Bejts odneti nagradu za najbolju glavnu glumicu u dramskoj seriji. Ipak, nagradu je osvojila Brit Lauer za snažnu izvedbu u seriji "Severance".

Džef Hiler osvojio simpatije i nagradu

Jedan od najsimpatičnijih trenutaka večeri bila je pobeda Džefa Hilera, koji je nagrađen kao najbolji sporedni glumac u humorističkoj seriji. Iako je bio manje poznato ime iz serije s manjom gledanošću, njegov iskren i šarmantan govor oduševio je publiku. Nakon ove nagrade, mnogi će zasigurno poželeti da pogledaju "Somebody Somewhere".

Kolin Farel ostao bez nagrade

Uprkos zvezdanom statusu i jakoj promotivnoj kampanji, Kolin Farel nije uspeo da osvoji Emi. Iako je njegova partnerka Kristin Milioti nagrađena, on je izgubio u kategoriji glavnog glumca u ograničenoj seriji. Nagrada je otišla Stivenu Grejemu za seriju "Adolescence", koju je i sam osmislio.

Neprijatnosti na sceni

Dodela nije prošla bez gafova. Glumac Džejson Bejtman pogrešno je izgovorio ime pobednika Tremela Tilmana, dok je voditelj Bargac imao problema s izgovorom imena članica grupe "Little Big Town". Posebno je neprijatna bila situacija kada je Elizabet Benks pohvalila pet nominovanih redateljki, a nagradu je ipak dobio jedini muškarac među njima, Filip Barantini.

Nesiguran nastup voditelja večeri

Iako je poznat po preciznom tajmingu u stend-ap nastupima, Nejt Bargac se ove večeri nije najbolje snašao. Tokom večeri često je zamuckivao i gubio ritam u šalama, a posebno je zbunila nejasna pošalica o teksas odelu koju su mnogi protumačili kao aluziju na dolazak glumice Sidni Svini.

