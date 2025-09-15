Patrik Švarceneger i Ebi Čempion venčali se tokom trodnevne proslave u Idahu

Slušaj vest

Patrik Švarceneger i manekenka Ebi Čempion izgovorili su sudbonosno "da" nakon višegodišnje veze, a sada su sa svojim pratiocima podelili prve fotografije i detalje raskošne, trodnevne svadbene proslave koja je održana u slikovitom Kurdu Alenu u američkoj saveznoj državi Ajdaho.

Početak proslave

Proslava je počela u četvrtak, 4. septembra, probnom večerom. Mlada je za tu priliku zablistala u elegantnoj haljini modne kuće Zimeran, dok je Patrik nosio svetloplavo odelo iz kolekcije Hajdera Akermana za brend Tom Ford.

Neformalno druženje uz roštilj

Dan kasnije usledilo je opušteno druženje uz roštilj, organizovano u vestern stilu. Ebi je nosila dugu čipkastu haljinu brenda Bek + Bridž, uz crne kaubojske čizme i šešir – savršena modna kombinacija za ležernu atmosferu pred ceremoniju.

Glavna ceremonija

Ceremonija venčanja održana je u subotu, 6. septembra. Ebi je nosila venčanicu dizajnerke Danijel Frenkel, dok je Patrik ostao veran istom dizajneru odela kao prethodnih dana. Mlada je istakla da joj je izbor venčanice bio izuzetno važan:

- Za mene su haljina i to ko ju je dizajnirao bili neverovatno važni. Pošto su krojenje i moda deo mog posla, znala sam da želim da sarađujem s nekim uz koga se osećam potpuno prijatno, s kim mogu otvoreno da podelim svoje misli i ideje. Od trenutka kada sam upoznala Danijel, znala sam da je ona prava osoba, rekla je Ebi za Vog.

Porodica i poznate zvanice

Ceremoniju je vodio Ebin otac, dok su među Patrikovim kumovima bili njegov brat Kristofer i zet Kris Pret. Svečanosti su prisustvovali i njegovi poznati roditelji, Arnold Švarceneger i Marija Šrajver.

Među poznatim gostima bili su i glumci iz serije "The White Lotus" – Džejson Ajzeks, Sara Ketrin Huk i Sem Nivola, koji je stigao u pratnji svoje devojke Iris Apatou.

Bonus video: Arnold Švarceneger poklonio 500 ćurki za Dan zahvalnosti