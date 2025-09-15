Slušaj vest

Sofija Vergara, 53-godišnja zvezda serije Modern Family, bila je primorana da propusti ovogodišnje Emije zbog hitnog medicinskog slučaja. Na Instagramu je objavila da, iako "nije stigla do Emija", jeste "stigla do hitne pomoći" zbog, kako je opisala, "najluđe alergije" neposredno pre nego što je krenula ka automobilu.

U objavi je podelila fotografije svog otečenog desnog oka, a zatim i slike iz bolnice, dok je ležala u bolničkom krevetu i ispirala oko.

"Nisam stigla do Emija, ali sam stigla do hitne", napisala je Vergara uz seriju fotografija. "Izvinite, morala sam da otkažem! Najluđa alergija na oku pre nego što sam ušla u auto!"

Iako nije precizirano šta je tačno izazvalo ovu alergijsku reakciju, moguće je da je u pitanju kontaktni dermatitis ili alergijski konjunktivitis. Kontaktni dermatitis može nastati usled kontakta sa alergenima poput određenih kozmetičkih proizvoda, dok alergijski konjunktivitis obično izaziva simptome poput crvenila, otoka i suzenja očiju, često usled alergija na polen, prašinu ili dlaku kućnih ljubimaca.

Planirano predstavljanje nagrade

Vergara je trebalo da uruči nagradu za najboljeg glumca u ograničenoj ili antološkoj seriji ili filmu na 77. dodeli Primetime Emi nagrada. Zbog njenog izostanka, tu nagradu su na kraju uručile glumice Malin Akerman i Britani Snou, a pobednik je bio glumac i režiser Stiven Grejem (Adolescence).

Dodela Emi nagrada održana je 14. septembra 2025. u Peacock teatru u Los Anđelesu, uz glamurozne toalete, političke poruke, radosne pobednike i upečatljiv nastup voditelja Nejt Bargaczea.

Najveći pobednici večeri

Komedična serija The Studio (Apple TV+), smeštena u Holivudu, odnela je četiri nagrade, uključujući najbolju komediju, što joj je ukupno donelo 13 Emi nagrada u 2025, najviše te godine. Serija The Penguin osvojila je devet nagrada, dok je Netflixova kriminalistička drama Adolescence osvojila šest nagrada, uključujući najbolju ograničenu seriju, a glumac Oven Kuper postao je najmlađi dobitnik Emi nagrade za sporednu mušku ulogu u ograničenoj ili antološkoj seriji ili filmu.

Emi nagrade Foto: Robyn Beck / AFP / Profimedia

HBO Max serija The Pitt osvojila je tri nagrade, uključujući glavnu nagradu za najbolju dramsku seriju.

Sofijina Emi istorija

Vergara je bila više puta nominovana za Emi za uloge u Modern Family i Netflixovom trileru Griselda, ali još uvek nije osvojila nagradu. Serija Modern Family drži rekord za najviše osvojenih Emi nagrada u kategoriji najbolje komedije, uz seriju Frasier, sa po pet trofeja. Sitkom se emitovao 11 sezona, od 2009. do 2020. godine.

Ostali značajni momenti večeri

Pored Vergare, druge istaknute ličnosti koje su uručivale nagrada uključuju Elizabet Benks, Anđelu Baset, Džejsona Bejtmena, Kristen Bel, Sterlinga K. Brauna, Dženifer Kulidž, Kolmana Domingoa, Tinu Fej, Marisku Hargitej, Džuda Loa, Saru Polson, Sidni Sveni, Džesi Vilijamsa i Ketrin Zetu-Džons.

