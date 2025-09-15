Slušaj vest

Selena Gomez ponovo je osvojila simpatije obožavatelja, a ovoga puta zbog preslatke reakcije na 77. dodeli nagrada Emi nagrada, koja je održana u nedelju. Video koji se brzo proširio društvenim mrežama prikazuje trenutak u kom je Gomez primetila svog kolegu iz serije "Only Murders in the Building", Martina Šorta, kako se dopisuje s Meril Strip.

Na snimku se vidi 33-godišnja glumica kako sedi pored verenika, Benija Blanka, i gleda prema svojim kolegama, Martinu Šortu i Stivu Martinu. Nakon što je krišom pogledala u Šortov telefon, Gomez se nasmejala i okrenula prema Blanku, te mu, kako se čini, šapnula: "Marti šalje poruku Meril."

Glasine i pohvale za Meril Strip

Ovaj simpatični trenutak dodatno je podstakao nagađanja o vezi između Šorta i Meril Strip, koja u popularnoj seriji glumi njegovu simpatiju. Strip nije prisustvovala dodeli nagrada. Šort (75) je nedavno u razgovoru za "Entertainment Tonight" pohvalio svoju koleginicu, ističući njenu opuštenost na setu.

"Mislim da je to koliko je opuštena, koliko je ležerna", rekao je. "Ne donosi nijednu od svoje 21 nominacije za Oskara na set." Stiv Martin (80) se nadovezao: "Ona ima pravo da bude diva. A ona je jednostavno tako pristojna i zabavna i velikodušna", dok je Gomez potvrdila da je Strip "najbolja osoba".

Nominacije za seriju

Iako Selena Gomez ove godine nije dobila nominaciju za Emi, za razliku od prošle godine, serija "Only Murders in the Building" bila je nominovana u kategoriji najbolje humorističke serije. Njen kolega Martin Šort bio je nominovan za najboljeg glumca u humorističkoj seriji.

Video: Selena Gomez pala na dodeli SAG nagrada