Vivijan Vilson, ćerka Ilona Maska i Džastin Vilson, prošetala je svojom prvom modnom pistom u kolekciji Aleksisa Bitara za proleće-leto 2026. godine, na New York Fashion Week-u 12. septembra.

Prvi koraci na velikoj sceni

Za 21-godišnju Vivian, ovo je bio prvi nastup na Nedelji mode u Njujorku. Show Aleksisa Bitara, nazvan "MISS USA 1991: San u sekvencama", održan je u Abrons Art Centru u Njujorku. Vivjan je za tu priliku nosila sjajnu, dugu crvenu haljinu i satensku lentu sa natpisom: "Miss South Carolina".

"Nikada nisam bila u ovoj saveznoj državi u životu", našalila se Vivjan za magazin Nylon, dodajući: "Ovo je moj prvi show, malo sam nervozna, ali sam se dobro pripremila i spavala punih osam sati."

Vivijan Vilson Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Poruka kolekcije

Vivijan je govorila o značenju show-a: "Savezne države koje predstavljamo su one u kojima se trenutno oduzimaju prava trans osoba." Ostali modeli su predstavljali države Zapadnu Virdžiniju, Floridu, Jutu, Tenesi, Alabamu i Luizijanu.

"Poruka je da svi zajedno moramo da se suprotstavimo tome. Moda i umetnost su sjajan način da to uradimo", izjavila je Vivijan za Nylon.

Aleksis Bitar je o kolekciji rekao: "Ovo je priča o mizoginiji, nekontrolisanim predatorima, objektifikaciji i pravima trans osoba", naglašavajući da kolekcija nosi "snažan osećaj nadrealizma". Inspiraciju su mu dali filmovi poput Blue Velvet, Carrie i The Virgin Suicides, a modeli su nosili autfite inspirisane takmičenjima lepote iz devedesetih.

Vivijan Vilson Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Hvala što si mi verovala, @vivllainous, i što si me počastila svojim prvim nastupom kao Miss South Carolina", napisao je Bitar u zajedničkom Instagram postu.

"Miss South Carolina" – uloga sa stavom

Vivijan je opisala svoj karakter Miss South Carolina kao "zlu i oštru devojku". "Moje srce je crno kao bezdan, tako da moram da aktiviram, znaš, svoju zlobu", našalila se.

Pored glavnog nastupa, Vivijan je na Instagramu delila i snimke iza scene, prateći svoj prvi nastup. Uz selfi nakon šoua napisala je: "Prvi show gotov, odličan osećaj", a kasnije je dodala: "Jedan show iza nas!"

Godina prvih iskustava

Ova godina bila je puna unikatnih iskustava za Vivijan. Ranije ovog leta, u Los Anđelesu, debitovala je u drag nastupu kao Vivllainous, noseći uski crni bodi, futuristički makeup i držeći zastavu trans ponosa tokom predstave Pattie Gonia Presents SAVE HER! - An Environmental Drag Show 13. juna.

Vivijan je takođe najavila da planira povratak na fakultet ove jeseni kako bi nastavila studije stranih jezika, iako je priznala za The Cut da je "fakultet skup" i da "nema to nasleđe".

Ranije ove godine, u intervjuu za Teen Vogue, Vivijan je govorila o svom identitetu i različitim reakcijama svojih roditelja na njeno javno priznanje da je trans osoba. Tada je otkrila da je njena majka bila podržavajuća, dok joj je otac, Ilon Mask, koji je u to vreme bio u sukobu s njom, reagovao manje podržavajuće.

