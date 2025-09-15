Slušaj vest

Iako se njihovi životi i karijere ne mogu uporediti, Skarlet Johanson mnogi nazivaju savremenom Merilin Monro zbog seksepila i harizme kojima pleni. Koliko su oni moćni, pokazala je na sinoćnoj dodeli Emi nagrada, kada se držala pravila "manje je više" i oduševila stilom.

Jučerašnja dodela nagrada Emi, koja je održana u Los Anđelesu po 77. put, danas je glavna vest za ljubitelje filmova i serija, ali i modne sladokusce, kao i svake godine.

Svečana ceremonija okupila je ogroman broj zvezda, a među njima smo videli Kejt Blanšet u Armanijevom remek-delu, popularnu glumicu Sidni Svini, Lesli Bib, Lejton Mister, Kristen Bel, Saru Polson, Kolmana Dominga, modnu pobednicu večeri Dženu Ortegu u neobičnom Givenchy topu...

Kada govorimo o najvećim zvezdama nemoguće je ne pomenuti Skarlet Johanson, jednu od najlepših žena današnjice, koja se ovog puta odlučila za minimalizam i podsetila da je nekima to jednostavno dovoljno.

Glumica je od modne kuće Prada za dodelu Emi nagrada dobila po meri rađenu column haljinu, model bez bretela i rukava koji je pripijen u gornjem delu, a od kukova pada ravno do poda. U pitanju je naizgled jednostavna, teksturisana haljina, koja u prvi plan, a ipak nenapadno, ističe Skarletinu savršenu figuru i obline.

Posebno je ova kreacija efektna zbog puterastožute nijanse, koja je jedan od najvećih trendova protekle dve godine, a izdvojila je glumicu iz mora crnih i crvenih toaleta.

Skarlet ju je kombinovala s Prada sandalama s platformom, srebrnim modelom s debelom štiklom, i visećim minđušama brenda De Beers od žutog zlata, što je odličan spoj sa svetložutom toaletom.

Modni minimalizam Skarlet Johanson

Holivudska glumica sve češće bira svedenije modne kombinacije za crveni tepih, ali je uvek jedna od najbolje odevenih.

Kada je reč o stilu slavnih, raskošne toalete se podrazumevaju, ali stajling Skarlet Johanson na dodeli Emija i tokom promocije filma "Svet iz doba jure: Ponovo rođeni", podseća na svu snagu jednostavnosti. Bez suvišnih detalja, kroj koji prati liniju tela i blago naborana tekstura materijala stvaraju sofisticiran i zavodljiv efekat.

Seksepil ovde nije u provokaciji, već u samouverenom stavu i pažljivo odabranoj nenametljivosti, a duga silueta, neutralna nijansa i odsustvo prenaglašenih dodataka čine da prirodna lepota i harizma popularne Skar Jo dođu do izražaja

Minimalizam na ovaj način dokazuje da su ponekad dovoljni dobra haljina i stav da bi elegancija bila i najjače oružje seksepila!

