Britni Spirs u poslednje vreme zabrinjava obožavatelje svojim ponašanjem, a zabrinutost su izrazili i njeni bližnji. "Nije dobro, njeni prijatelji i rodbina se boje za njenu budućnost. Kuća joj je u haosu, ne čisti za psima, nema nikoga ko bi održavao red svaki dan, i jednostavno ne funkcionipe kao odrasla osoba", rekao je nedavno jedan član njene porodice.

Slavna pevačica iza sebe ima nekoliko teških godina, a najviše problema je imala zbog svoje porodice. Njen komplikovan odnos s porodicom pogoršao se nakon što se oslobodila starateljstva koje je njen otac imao nad njom. Džejmi Spirs je u februaru 2008. postao njen legalni staratelj, nakon što je pevačica doživela slom. Pod očevom kontrolom je bila sve do 2021. godine. Tada je na sudu rekla da njeni rođaci nisu učinili ništa kako bi joj pomogli da se oslobodi očeve kontrole.

"Moj otac i svi uključeni u ovo starateljstvo bi trebalo da budu u zatvoru", rekla je tada. Starateljstvo je ukinuto u novembru 2021. godine, nakon 13 godina, a porodični odnosi su i dalje "klimavi".

Jedan izvor blizak porodici je ove nedelje rekao da Britni nema nikakav odnos s ocem, te da nije otvorena za pomirenje. "Nema komunikacije ni s jedne strane i to joj odgovara", rekao je izvor za Us Weekly. Drugi izvor je rekao da je Britni još uvek "besna" na svog oca i da mu nikada neće oprostiti, dok se on pomirio s tim da sada živi "vrlo mirnim životom". Treći izvor je pak rekao da pevačica i dalje "voli" Džejmija i da je ponudila da plati njegove medicinske troškove nakon što mu je 2023. godine amputirana noga zbog infekcije.

Britni nije u najboljem odnosu ni s majkom Lin. "Njihov odnos je vrlo krhak. Lin se uglavnom javlja Britni. Razgovaraju i šalju poruke jedna drugoj svakih nekoliko nedelja. Nema planova da je njena majka uskoro poseti", istakao je insajder, dok je drugi dodao da Britni i Lin rade na tome da poboljšaju svoj odnos. Majka slavne pevačice navodno želi da ponovo bude bliska s Britni, ali razumi i da je pevačica i dalje "povređena i istraumirana" zbog starateljstva.

"Nada se da će se jedan dan moći da se fokusira na budućnost, a ne na prošlost", kažu izvori.

Pevačica i njena sestra Džejmi Lin su se 2022. godine žestoko posvađale, a navodno planiraju uskoro da se sastanu uživo kako bi pokušale da reše svoje probleme. Sestre su se sukobile putem memoara koje su objavile 2022. i 2023. godine. Danas razgovaraju svakih nekoliko nedelja i pokušavaju ponovo da izgrade odnos.

"Britni i Džejmi Lin su bolje i planiraju da se pomire. Devojke su odlučile da sakriju svoje probleme od javnosti, a Džejmi Lin planira da poseti Britni u Los Anđelesu sledećeg meseca", kaže jedan od izvora.

Spirs je u poslednjih nekoliko godina održala dobar odnos s bratom Brajanom, koji se uselio u njen dom nakon što su ona i njen bivši suprug Sem Asgari podneli zahtev za razvod 2023. godine. Brajan je takođe pratio sestru na nekoliko putovanja. "Britni i Brajan su još uvek bliski. On se ne meša u njene probleme s ostatkom porodice", istakao je izvor.

Britni pokušava da popravi odnos i sa svojim sinovima, Šonom Prestonom i Džejdenom Džejmsom, koje je dobila s bivšim suprugom, Kevinom Federlajnom. Izvor je za medij rekao da se pevačica i njeni sinovi "oporavljaju zajedno". "Momci postaju zreliji i žele svoju majku u svojim životima, a Britni je jako srećna zbog toga. Zahvalna je što ih ima u životu. Ponovo se oseća celom", dodao je izvor.

Džejden je navodno inicirao ponovni susret s majkom, dok Šon i Britni obnavljaju vezu sporijim tempom. Inače, Britni i Džejden su se prošle godine sastali nakon nekoliko godina.

