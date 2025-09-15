Slušaj vest

Nedugo nakon što se, posle godinu i po dana, konačno susreo sa ocem, kraljem Čarlsom III u Londonu, princ Hari ponovo se našao u centru pažnje – ovog puta zbog ekskluzivnog intervjua koji je dao za The Guardian tokom posete Kijevu. Iako se očekivalo da dolazi do pomaka u odnosima unutar kraljevske porodice, Harijeve izjave mogle bi da pokvare sve nade u pomirenje.

"Nije bilo osvete, već odgovornosti"

Govoreći za britanski list, Hari je istakao da ne smatra da je u javnosti izneo "prljav veš", kako su ga mnogi optuživali nakon objavljivanja njegovih memoara.

U galeriji pogledajte kako je protekla Harijeva poseta Kijevu:

1/3 Vidi galeriju Princ Hari u Kijevu Foto: Aaron Chown/Pool PA

- Znam da iznošenje izjava iritira neke ljude i da ide protiv narativa. Knjiga? To je bio niz ispravki priča koje su već postojale. Jedan stav je iznet i bilo je potrebno ispraviti ga, rekao je on.

Tvrdi da mu savest ostaje čista i da nije želeo da se sveti: - Ne verujem da sam javno izneo svoje prljav veš. Bila je to teška poruka, ali učinio sam to na najbolji mogući način. Moja savest je čista. Ne radi se o osveti, već o odgovornosti.

Poruka bratu Vilijamu?

Posebnu pažnju izazvala je Harijeva izjava koja se tumači kao indirektna poruka bratu, princu Vilijamu: - Ne možete dobiti pomirenje pre nego što dobijete istinu.

Mediji poput Daily Maila ovu izjavu vide kao očiglednu provokaciju i kritiku brata, sugerišući da je Hari ovim stavio do znanja da se pomirenje neće dogoditi dok se „istina“ ne iznese – makar ona dolazila sa njegove strane.

Megan Markl – podrška kroz tišinu

Dok Hari otvoreno govori za medije, njegova supruga Megan Markl ostaje uzdržana. Ipak, oglasila se na društvenim mrežama povodom Harijevog povratka u Kaliforniju: - Samo se drži istine, navodno je poručila suprugu povodom njegovih memoara.

Kratak susret s ocem, ali bez dubljeg dijaloga

1/7 Vidi galeriju Princ Vilijam i princ Hari Foto: DPPA / ddp USA / Profimedia, ADAM BUTLER / AFP / Profimedia, Paul Grover / AFP / Profimedia

Pre puta u Kijev, Hari je u Londonu proveo 55 minuta sa kraljem Čarlsom. Mnogi su se ponadali da je to početak obnove porodičnih odnosa. Međutim, novi intervju ostavlja utisak da Hari još uvek nije spreman da potpuno zatvori vrata prošlosti.

Stara priča – ista poruka?

Iako tvrdi da ne pokušava da izazove štetu, Harijeve reči deluju kao nastavak narativa koji već godinama ponavlja kroz intervjue, dokumentarce i autobiografiju.

- Nisam rekao bilo šta loše, samo sam pričao istinu, poručuje, ali javnost ne zaboravlja šta je sve rekao – pogotovo kada se podsete detalja iz njegove knjige Spare, u kojoj je pisao o fizičkom sukobu sa Vilijamom: - Zgrabio me je za okovratnik, strgao mi ogrlicu i oborio me na pod.

Ko ima korist od Harijevih ispovesti?

U svojim memoarima, Hari je izneo tvrdnje da ga je brat zadirkivao zbog napada panike, dok je kralj Čarls navodno stavljao sopstvene interese ispred sinovljevih. Ove izjave izazvale su brojne reakcije, a i dalje se postavlja ključno pitanje: da li iznošenje ovih detalja pomaže pomirenju, ili ga dodatno udaljava?

1/4 Vidi galeriju Megan Markl i princ Hari Foto: Printscreen/Instagram/meghan

Iako je Hari sada pokušao da ublaži ton i naglasi odgovornost, mnogi njegove reči tumače kao novu formu manipulacije – pokušaj da zadrži kontrolu nad narativom, bez priznanja da je svojim rečima zapravo dodatno zakomplikovao odnose u porodici.

Sporna logika – istina kao put ka pomirenju?

Najviše nedoumica izaziva Harijeva izjava: - Ne možete dobiti pomirenje pre nego što dobijete istinu.

Ona ostavlja prostor za različita tumačenja – da li zaista veruje da su njegove knjige i javni istupi čin dobre volje u cilju pomirenja? Ili je u pitanju pokušaj da se opravda ono što mnogi vide kao izdaju porodične intime?

Monarhija na novom testu

Ostaje da se vidi kako će kraljevska porodica reagovati na Harijeve nove komentare, posebno u svetlu nedavnog susreta sa kraljem. Ako je cilj zaista bio pomirenje, mnogi se pitaju – da li je izabrao pravi način?

Bonus video: Megan Markl i princ Hari na koncertu Kejti Peri