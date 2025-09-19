Slušaj vest

Iznenadna smrt holivudske glumice Britani Marfi u decembru 2009. godine, u 32. godini, i dalje izaziva sumnje i teorije zavere. Iako je zvanični uzrok bio medicinski, mnogi smatraju da postoje detalji koji nikada nisu do kraja razjašnjeni – posebno jer je njen suprug preminuo pod gotovo identičnim okolnostima samo nekoliko meseci kasnije.

Britani Marfi preminula je u 32. godini a njena smrt i danas je misterija mnogima Foto: Profimedia

Zvanični uzroci smrti: Upala pluća i lekovi

Prema nalazu mrtvozornika, Britani je umrla od teške upale pluća, dok su teška anemija i intoksikacija lekovima navedeni kao faktori koji su doprineli njenom zatajivanju organizma. Ipak, fanovi širom sveta nikada nisu u potpunosti prihvatili ovo objašnjenje – ponajviše zbog niza neobičnih okolnosti koje su pratile njenu smrt.

Neobično ponašanje u poslednjim mesecima

Jedan snimak iz aprila 2009. godine, osam meseci pre njene smrti, nedavno je ponovo isplivao na internetu i podstakao diskusije. Britani je tada gostovala u emisiji The Late Late Show kod Krega Fergusona, a mnogi su primetili da se ponašala čudno.

Na Reditu je otvorena tema o njenom pojavljivanju u emisiji, a jedan korisnik je napisao: "Delovala je kao da je pod dejstvom nečega, čak je pričala s britanskim akcentom bez ikakvog razloga."

Drugi su primetili da je bila "neprepoznatljiva", da se konfuzno izražavala i menjala akcenat tokom razgovora. Intervju je imao neobičan početak – dok je Ferguson izgovarao monolog, komičar Stiven Rajt ljuljao je Britani na improvizovanoj ljuljašci.

- Ljuljaš je previše nasilno... Rekao sam ti da ne preteruješ, nemamo u budžetu novu Britani Marfi, našalio se Ferguson tada.

Tokom intervjua, glumica se često smejala nekontrolisano, a koncentracija joj je očigledno opadala.

Kada ju je Ferguson pitao da li pije povodom Dana svetog Patrika, Britani je odgovorila: - Ne, ne, ne, pogledajte me! Meni to nije potrebno. Ne volim kako se osećam zbog toga. Volim da budem prisebna, ovako.

Na to je voditelj uzvratio sarkastično: - Ovo je prisebno?, što je izazvalo još jedan nalet njenog smeha.

Smrt u Holivud Hilsu i identična sudbina njenog supruga

Britani je preminula 20. decembra 2009. godine nakon što se srušila u kupatilu svoje kuće u Holivud Hilsu. Pre toga je danima imala simptome slične gripu, ali nije zatražila ozbiljnu medicinsku pomoć. Samo pet meseci kasnije, u istoj toj kući, od istih uzroka – upale pluća i anemije – umire i njen suprug Sajmon Monžak, britanski scenarista, u 40. godini.

Njihova smrt pod istim okolnostima, u kratkom razmaku i na istoj adresi, dodatno je raspalila sumnje među javnošću.

Ljubav, brak i neostvarene želje

Britani i Sajmon započeli su vezu 2006. godine, ubrzo nakon njenog raskida sa producentom Džoom Makalusom, s kojim je bila verena. U intervjuu za magazin OK! iz 2009. godine, samo nekoliko meseci pre smrti, govorila je s ljubavlju o Monžaku:

- Upoznali smo se kad sam imala 17 godina. Dugo smo ostali prijatelji. Najlakša odluka koju sam donela bila je da se udam za njega.

O uzroku smrti Britani Marfi i danas se spekuliše Foto: Profimedia

Dodala je i da mašta o majčinstvu: - Zaista želim da jednog dana postanem mama.

Uspon karijere i prerani kraj

Britani Marfi je glumačku karijeru započela 1991. godine u seriji Drekselova klasa. Proslavila se ulogom Taj Frizer u kultnom filmu Otkačena plavuša iz 1995. godine, a zatim je ostvarila zapažene uloge u hitovima kao što su 8 milja, Padobranac, Fatalna lepota i Opušteno, Džejn.

Njena harizma, prepoznatljiv glas i energija na ekranu ostavili su snažan trag u filmskoj industriji, ali njena životna priča završila se prerano i sa mnogo neodgovorenih pitanja.

Istina ili misterija?

Britani Marfi kao tinejdžerka Foto: Profimedia

Zvanični nalazi ukazuju na zdravstvene komplikacije i kombinaciju lekova kao uzrok smrti. Ipak, javnost i dalje nije ubeđena. Od spekulacija o trovanju, preko teorija o toksičnom okruženju u domu u Holivudu, do sumnji u psihičko i fizičko zlostavljanje – teorije su brojne, ali dokaza nema.

I danas, 15 godina kasnije, mnogi se pitaju – da li je Britani Marfi preminula zbog nesrećnog spleta okolnosti, ili se iza njene smrti krije mračnija istina?

