Prva javno dostupna fotografija princa Lorana od Belgije (61) i njegovog vanbračnog sina Klementa, kojeg je dobio sa pop pevačicom iz osamdesetih godina prošlog veka, konačno je ugledala svetlost dana i izazvala buru širom sveta.

U novom dokumentarnom filmu, 25-godišnji Klement Vandenkerkove javno je izjavio da je sin princa Lorana, mlađeg brata kralja Filipa od Belgije, čime je potvrdio višegodišnja nagađanja belgijskih medija.

Televizijska mreža "VTM", koja emituje dokumentarac, podelila je i prvu fotografiju oca i sina. Na slici se vide kako nasmejani uživaju na suncu, obojica sa naočarima za sunce, a fizička sličnost među njima je očigledna.

Klement je u filmu ispričao kako mu je majka saopštila istinu o njegovom poreklu: "Rekla mi je: ‘Tvoj tata je princ. Taj čovek je tvoj tata’."

Princ Loran i Klement su prvo razgovarali telefonom, a nakon tog razgovora, usledilo je testiranje DNK koje je pokazalo podudarnost od 99,5 procenata.

Princ Loran je zatim izdao saopštenje:

"Ovom objavom potvrđujem da sam biološki otac Klementa Vandenkerkovea. O tome smo otvoreno i iskreno razgovarali poslednjih godina. Ova objava zasnovana je na međusobnom razumevanju i poštovanju svih uključenih. Ljubazno molim da ovu informaciju primite s diskrecijom koju priroda ove intimne stvari zahteva. Neću davati dodatne izjave niti objašnjenja na ovu temu."

Klement je rođen 2000. godine, iste godine kada je princ Loran, danas 61-godišnjak, upoznao svoju suprugu Kler Kumbs, sa kojom je u braku 22 godine. Kler je rođena u Batu, u Velikoj Britaniji, kao ćerka Britanca i Belgijanke.

Klement sa majkom Vendi Foto: Belga / ddp USA / Profimedia

Klementova majka Vendi Van Vanten (65) je bila pop pevačica, a njena veza sa princom Loranom nije zvanično potvrđena kada su ih viđali zajedno na događajima krajem devedesetih. Ona ga je čak pratila i na venčanju princa Edvarda i vojvotkinje Sofi.

Kasnije se Vendi pojavljivala u TV programu za odrasle, gde je davala savete svima koji imaju problema u intimnim odnosima. Takođe je glumila u nekoliko filmova. Danas je u braku i ima dvoje dece.

Nasuprot njoj, supruga princa Lorana živi veoma povučeno. Princeza Kler je deset godina mlađa od svog muža, bavi se dobrotvornim radom i ima troje dece koji su svi potencijalni naslednici belgijskog trona.

Klement, vanbračni sin princa Lorana Foto: Belga / ddp USA / Profimedia

U zvaničnoj objavi sa dvora se navodi da otkriće vanbračnog sina princa Lorana neće uticati na redosled nasledstva za belgijsku krunu.

Loran je već više puta bio proglašen "prokletim princem" zbog raznih skandala - odlazio je na događaje bez dozvole dvora i trošio više nego što je smeo. Ipak, vanbračni sin ga brani: "Moji otac i majka nisu učinili ništa što nije normalno. Svi smo mi ljudi, zar ne?", kaže vanbračni princ.

VIDEO: Kejt je nosila dve haljine na venčanju: