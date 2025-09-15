Slušaj vest

Spaja ga kumstvo sa Anđelinom Džoli i Bredom Pitom,a ta posebna veza nastala je u teškim životnim momentima. Na nagovor bivšeg bfačnog para napisao je autobiografiju "Blank", koju je posvetio ćerki Aji.

"Da nije bilo njih dvoje, sigurno ne bih napisao knjigu, ili je ne bih napisao u skorijoj budućnosti, a do tada bih mnogo toga zaboravio", ispričao je glumac Feđa Štukan, koji je glumio u serijama "Sablja", "Klan", "Tunel", kao i u kontroverznom filmu "U zemlji krvi i meda" koji je režirala Anđelina Džoli:

Feđa Štukan Foto: Kurir Televizija

„Ja sam izašao na kasting kod Anđeline i prošao. Kasnije smo postali prijatelji. Bred i Anđelina su kumovi mojoj ćerki Aji. Slične smo živote živeli, naročito Anđelina i ja. I Bred je bio otkačen, ali Anđelina je baš išla do ekstrema u svemu kao ja, samo što je ona odrasla u oskarovskoj familiji, pa to malo drugačije izgleda. Kada ste vi na dnu, tu nema puno veze. Dno ovde ili bilo gde drugo na svetu je isto. Tako da je nas, ta naša životna priča jako zbližila. Kasnije je došao Bred Pit s idejom da napravim sinopsis po svom životu, pa da daju oni svojim ljudima da to raspišu, da se naprave skripti da se snimi film po tome. Napisao sam prvo 30 strana i to poslao. Kasnije sam nastavio da pišem zbog svoje ćerke. Hteo sam nekada da dam njoj taj rukopis kada ima 20 i nešto godina da pročita. Kada joj prođe sva ta adolescentska hemija, da joj ne dajem neku ideju, što se tiče tih stvari koje se nalaze u romanu. Voleo bih da se tih stvari ne hvata. Ona je sportistkinja, jedna od boljih u državi. U ritmičkoj gimnastici ima preko 85 medalja, pehara. Uz to, trenira tenis, jahanje“, rekao je za Blic glumac koji je ćerkicu Aju dobio sa suprugom, rediteljkom Amrom Mehić.

Feđa Štukan Foto: Kurir Televizija

Autobiografija je uvrštena u obaveznu literaturu na Univerzitetu Goldsmits u Londonu i Univerzitetu u Mostaru, knjiga je prevedena na više jezika: engleski, francuski i italijanski jezik. U tom delu Štukan opisuje svoje dane na ratištu, borbu sa narkoticima, put do Holivuda i i brojne druge životne situacije. Njegov život obeležila je i smrt njegove devojke koju je pronašao mrtvu u kupatilu.

„Petnaest godina sam bio na drogi. Nisam uvek bio toliko dugo aktivan, ali poslednjih nekoliko godina tog perioda sam baš bio na dnu... Nije se život gasio postepeno i nije se vraćao postepeno, nego se vratio odmah i ugasio odmah. Prošlo je dvadeset minuta. Spojila se smrt i život, nije bilo prolaska vremena", rekao je jednom prilikom, a onda otkrio da je rado kao makro.

Feđa Štukan Foto: Privatna Arhiva

"Odrastao sam u zaje*anom kvartu i prvo ubistvo sam video u petom razredu na velikom odmoru. Tri uboda nožem u srce! Kasnije sam sa ekipom krao kola, obijao trafike, samo zbog adrenalina. Slučajno sam probao da igram bilijar i shvatio da sam veliki talenat, pa sam napustio srednju školu. Od 13. do 17. godine vreme sam uglavnom provodio u zadimljenim bilijar klubovima, a usput sam svirao po raznim bendovima, radio kao konobar... Početkom 1991. godine otišao sam u Kotor u Crnu Goru na turnir, zaljubio se u Sanju i ostao. Radio sam u bilijar klubu, a onda sam bio i makro. Imao sam pet prostitutki iz Ukrajine. Jedina mušterija koju sam našao bio je moj drugar Mujo. Doveo sam mu Natašu i on se kasnije oženio njom. Nakon mesec dana lošeg poslovanja, preostale četiri Ukrajinke su me od**bale i našle novog makroa" (Informer).

Opisao je i život odnosno karijeru u Hoilivudu pa je napomenuo: "Ja poslednjih 10 godina nisam ništa snimio u Bosni i Hercegovini. U tih desetak sam imao toliko holivudskih projekata. Godišnje jedan. Prilično sam izbirljiv. Ne mogu da prihvatim svašta. Ne prihvatam ni B produkciju jer sam u A. To bi bio korak unazad. Nekada igram glavnu ulogu, nekad se pojavim na dve sekunde, ali uvek sam u A. I u Srbiji i u Bosni i Hercegovini sam u A produkciji, iako to nije ista A produkcija kao tamo. Imam tu želju da ostanem tu negde, da ne igram u svemu što mi ponude".

Feđa Štukan Foto: Kurir Televizija

Anđelina Džoli i Bred Pit koji imaju šestoro dece, razveli su se prošlog meseca, nakon osmogodišnje brakorazvodne parnice. Venčali su se 2014. a rastali 2016. Vezu su započeli 2005. na snimanju filma "Gospodin i gospođa Smit".

Glumac Feđa Štukan priveden je u junu prošle godine na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu. "Odveli su me iz reda nakon pasoške kontrole. Našli su nešto u kompjuteru, onda je žena otišla sa pasošem. Čekam da mi jave o čemu se radi, nemam pojma šta se dešava", izjavio je nakon tog incidenta.

(Kurir.rs/ Žena)

Bonus video: Životna priča Feđe Štukana