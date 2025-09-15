Slušaj vest

Sofija Vergara, 53-godišnja zvezda serije Modern Family, bila je u subotu na svečanosti koju je organizovao Netflix u Las Vegasu. Glumica je u čipkanoj haljini pripijenoj uz telo pojavila se na crvenom tepihu i zasenila sve druge lepotice. 

Pripijena uska crna haljina oslikavala je njene obline, a gornji deo bio je u vidu čipke što je ovoj dami raskošnih oblina posebno dalo na dozi seksepila. Sofija je još jednom opravdala epitet jedne od najpoželjnijih dama holivuda.

 Nema sumnje da bi zasijala i na dodelu Emi nagrada koje su u nedelju uveče bile organizovane u Los Anđelesu. Međutim, pred polazak je doživela zdravstvene probleme. 

Sofia Vergara Foto: DEE/MPI / Capital pictures / Profimedia

"Nisam stigla do Emija, ali sam stigla do hitne", napisala je Vergara uz seriju fotografija. "Izvinite, morala sam da otkažem! Najluđa alergija na oku pre nego što sam ušla u auto!" 

Sofia Vergara Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Iako nije precizirano šta je tačno izazvalo ovu alergijsku reakciju, moguće je da je u pitanju kontaktni dermatitis ili alergijski konjunktivitis. Kontaktni dermatitis može nastati usled kontakta sa alergenima poput određenih kozmetičkih proizvoda, dok alergijski konjunktivitis obično izaziva simptome poput crvenila, otoka i suzenja očiju, često usled alergija na polen, prašinu ili dlaku kućnih ljubimaca.

