Sofija Vergara u čipkastom korsetu zaustavlja dah: Glumica zasenila sve koleginice
Sofija Vergara, 53-godišnja zvezda serije Modern Family, bila je u subotu na svečanosti koju je organizovao Netflix u Las Vegasu. Glumica je u čipkanoj haljini pripijenoj uz telo pojavila se na crvenom tepihu i zasenila sve druge lepotice.
Pripijena uska crna haljina oslikavala je njene obline, a gornji deo bio je u vidu čipke što je ovoj dami raskošnih oblina posebno dalo na dozi seksepila. Sofija je još jednom opravdala epitet jedne od najpoželjnijih dama holivuda.
Nema sumnje da bi zasijala i na dodelu Emi nagrada koje su u nedelju uveče bile organizovane u Los Anđelesu. Međutim, pred polazak je doživela zdravstvene probleme.
"Nisam stigla do Emija, ali sam stigla do hitne", napisala je Vergara uz seriju fotografija. "Izvinite, morala sam da otkažem! Najluđa alergija na oku pre nego što sam ušla u auto!"
Iako nije precizirano šta je tačno izazvalo ovu alergijsku reakciju, moguće je da je u pitanju kontaktni dermatitis ili alergijski konjunktivitis. Kontaktni dermatitis može nastati usled kontakta sa alergenima poput određenih kozmetičkih proizvoda, dok alergijski konjunktivitis obično izaziva simptome poput crvenila, otoka i suzenja očiju, često usled alergija na polen, prašinu ili dlaku kućnih ljubimaca.