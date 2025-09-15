Slušaj vest

Dok je sveta i veka, Milena Dravić i Dragan Nikolić će živeti. To je činjenica jer priče o njima nikada ne blede, a iznova i iznova saznajemo informacije vredne divljenja bračnom paru. Sećanje na čuveni glumački par s našom ekipom podelila je njihova komšinica iz zgrade na Vračaru, gde su živeli u toplom domu punom ljubavi. I dok se mnogi pitaju šta je s njihovim stanom, naša ekipa je otišla na lice mesta i saznala mnogo više.

Kao i svi drugi

Stan se posećuje i vodi se računa o njemu. Malo je stanara u našoj zgradi, svi se znamo i ne daj bože bilo kakve buke, skočićemo svi - bila je prva reakcija gospođe, koja je u prvom trenutku bila nepoverljiva, ali kada smo joj predočili da dolazimo čistog srca, ona je otvorila i srce i dušu dok je pričala o svojim komšijama :

"Bili su divni, predivni! Milena je bila jedna veselica, pričljiva, stalno u akciji. Veoma su se voleli, bili su fenomenalan par. Kao komšije su bili divni. Čak smo imali takav odnos da kada neko od nas ili oni putuju na duže, ostavljali su ključeve od stana za ne daj bože"

Komšinica je čuveni par poznavala još od tinejdžerskih dana:

"Pomagali smo jedni drugima. Bila sam tinejdžerka kada su se doselili, ali se sećam svega. Tada su glumci bili pojam, posebno Milena i Dragan. Da vam ne pričam što su me zvali na snimanja emisije "Obraz uz obraz", a samo sam jednom otišla jer me to nije zanimalo. Kažu mi: "Ajde da sedneš u prvi red". Ma kakvi. Nikad nisam govorila da živim u zgradi gde i oni. I dan-danas masa ljudi to ne zna. Dvadeset godina sam radila u firmi i kada su sticajem okolnosti to saznali, kažu: "Ti živiš u zgradi gde i Milena i Dragan, vau." Mislim se, što bih to pričala, to su normalni ljudi kao i svaki drugi, ali ljudima je bilo interesantno", otkriva ova dama dok se priseća zanimljivih anegdota:

"Kada je moja prijateljica dolazila kod mene, srela je Dragana kad je izlazio iz lifta. Umesto da skrene ka izlazu iz zgrade, ona se zbunila i skrenula ka podrumu. Otišla je u podrum. Naravno da smo posle toga vrištale od smeha.

Komšinica je ispričala kako se pojavila vest o njihovom razvodu, i to zbog vežbanja scenarija za predstavu.

Jednom prilikom je Milena ispričala mojoj mami situaciju kad se u medijima pisalo da se razvode jer se non-stop svađaju. "Zamislite šta smo otkrili". S petog sprata zgrade preko puta čovek ih je preko dvogleda sve vreme pratio. Govorila je: "Ja sam u svojoj sobi, Dragan je u dnevnom boravku i naravno da ima situacija po scenariju kada ljudi govore uglas i to je za njih bila svađa." Nikad u životu nije bilo reči da se njih dvoje razilaze. Njih je u opštini venčala naša komšinica s drugog sprata. Venčanje im je bilo vrlo skromno, u krugu najbližih, mislim da je Seka Sablić bila kuma" seća se komšinica.

Dogodovštinama nikad nije bilo kraja:

"Svake Nove godine su se u KST organizovali maskenbali. Jednom je tema su bile tridesete. Odem ja kod Milene i kažem joj tako i tako stoje stvari, ona otvori ormar: "Evo ti, ako ti nije dovoljno, idemo u pozorište da uzmeš najbolju čarlston haljinu." Uzela sam njeno odelo u tom fazonu, čak mi je našla i šešir. Nažalost, nemam nijednu sliku, ali imam sliku u glavi, to je najvažnije. To je glupost, ali u tom trenutku je bilo krupno za mene", kroz osmeh priča.

I s Draganom Nikolićem pamti samo lepe uspomene:

"Bio je specifičan čovek, svaka reč mu je bila na mestu, a tek je on bio emotivac. Ne znam ko je bio veći. Jednom je sišao da mu pokažem kako se koristi Skajp. Trebalo je da se čuje sa Žarkom Lauševićem, koji je tada bio u Americi. Jedne večeri sam ga videla kada je došao da ga vidi. Draganovi roditelji su godinama živeli prekoputa nas. Desila se jedna scena. Dragan je tada bio, nažalost, bolestan. Čula sam lift i znala sam da je Milena. Izašla sam da joj kažem da sam pronašla ono što mi je tražila i videla sam da iza nje stoji muškarac. Dok smo razgovarale, osetila sam da me on posmatra i bila sam jako neprijatna prema njemu. Drsko sam mu se obratila: "Izvinite, a gospodin je..." On kaže: "Izvinjavam se, ja sam Žarko Laušević." U tom trenutku sam sebi rekla: "zemljo, otvori se". Usledio je sladak smeh nas troje.



Mi smo se nakon razgovora s komšinicom popeli do Mileninog i Draganovog stana. Kada smo stigli do ulaznih vrata, na njima smo zatekli božićnu dekoraciju koju je Milena ostavila i ona krasi zid i ulaz istim sjajem dok su legende bile sa nama.

S komšinicom smo se lepo ispričali i za sam kraj saznali da su kroz zgradu prošli samo bardovi našeg glumišta i svako od njih je ostavio svoju priču po kojoj može da se snimi film.

Stan Milene Dravić i Dragana Nikolića na moru



Zajedno na koncertu Bebi Dol

Jednom prilikom Milena je svoju komšinicu odvela na koncert Bebi Dol.

"Dragana Šarić je sa mnom išla u gimnaziju. Jedna kul devojka, lepa. Počne da se bavi muzikom i u novinama piše Bebi Dol održava koncert u Ateljeu 212. Stići do karate je bila nemoguća misija. Pravac kod Milene, zamolim je da mi nabavi karte. Kaže: "Je l' mogu ja da ti budem karta?" "Naravno. Idemo zajedno". Došle smo sa zadnje strane jer ipak to je njena druga kuća. U ponedeljak sam bila atrakcija u gimnaziji jer su me oni koji su stigli da kupe karte videli da sam došla s Milenom. Šta više reći o osobi koja je bila toliko jednostavna, kojoj nije slava udarila u glavu.