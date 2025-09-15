Slušaj vest

Holivudska glumica Šeron Stoun (67) pokazala je da je i dalje fatalna po jači pol, a na njene nove kadrove nisu ostale imune čak ni žene. Decenijama kasnije nakon filma "Niske strasti" ona ponovo podiže temperaturu do usijanja.

Naime, reč je o kampanji koju je snimila, a samo neke od fotografija su dovoljno provokativne da su posle samo 3 sata od objavljivanja preplavile društvene mreže. 

Ovoga puta, u saradnji sa modnom kućom Mugler, postaje zaštitno lice nove re/edit kampanje – kolekcije od 24 looka koja reinterpretira najpoznatije Muglerove arhivske kreacije. Njena figura i stav u ovoj kampanji nisu samo omaž modnoj istoriji, već i poruka svim ženama da snaga i senzualnost mogu da idu ruku pod ruku i to u svakoj životnoj deceniji.

Ovo nije prvi put da Šeron pokazuje svoj neprolazni seksepil. Prošle godine je "zapalila" Instagram nakon što je podelila fotografiju na kojoj pozira na stolici u seksi donjem vešu, koji je iskombinovala s upečatljivim štiklama i ogrlicom. U martu je glumica otvoreno progovorila o tome kako prihvata svoju figuru u 60-im godinama.

"Puno ljudi odustane kada ostari. Ne brinu se o svom telu jer se ono ionako raspada ili razmišljaju: ‘Više me ne definiše moje telo.‘ Ali i dalje morate da volite to telo", rekla je ona.

