U šokantnom incidentu koji je potresao zajednicu Nju Džerzija, glumac Ernest V. Hajnz (46) uhapšen je zbog sumnje da je u četvrtak, 11. septembra, pucao u lice jednoj ženi tokom sukoba u saobraćaju. Hapšenje je obavila policija Galloway Townshipa, a vest je potvrđena putem njihove zvanične Fejsbuk stranice.

Optužbe i hapšenje

Protiv Hajnza su podignute teške optužbe: pokušaj ubistva, teško napadanje vatrenim oružjem, napad, posedovanje oružja i posedovanje oružja u nezakonite svrhe. Policija je saopštila da je žrtva, Marica Arijas-Galva, pozvala hitnu pomoć nakon što je pogođena dok je vozila u blizini Univerziteta Stokton.

Ernest Hajnz
Ernest Hajnz Foto: Galloway Township Police Department

Arijas-Galva je u razgovoru sa policijom opisala napadača kao belca sa plavom kosom vezanom u rep, koji je vozio beli Honda SUV i pobegao severno ka Vera King Ferris Drive-u. Zahvaljujući njenom opisu, policija je ubrzo pokrenula potragu i Hajnz je pronađen u naselju Blue Heron Pines u Galloway Townshipu.

Stanje žrtve i reakcije vlasti

Žrtva je primljena u AtlantiCare Regional Medical Center, a lekari su potvrdili da je „stabilno i u fazi oporavka“. Kapetan policije Mark D’Espoziro naglasio je da je metak srećom promašio vitalne organe i da je Arijas-Galva uspela da ostane pri svesti i razgovara s policajcima.

„Brze i profesionalne akcije naših službenika omogućile su brzo hapšenje gospodina Hajnza,“ rekao je šef policije Erik Hendrikson, zahvalivši se svim agencijama koje su učestvovale u akciji. „Želimo gospođi Arijas-Galva brz oporavak i pružamo podršku zajednici nakon ovog besmislenog incidenta.“

Svedočenje žrtve

U intervjuu za The Philadelphia Inquirer iz bolnice Thomas Jefferson University, Arijas-Galva je ispričala da je pokušala da ne provocira napadača:
"Poznajem takve ljude, jer radim u korisničkoj službi. Samo sam rekla: ‘Hvala, gospodine.’ A on je rekao da mi danas uzima život,“ prisetila se, dodajući da je mislila na svoju decu dok je zvala policiju: „Pomislila sam, moram da preživim. Ja sam jedina porodica koju oni imaju u Nju Džerziju.“

Glumačka karijera osumnjičenog

Prema njegovom IMDb profilu, Hajnz ima nekoliko glumačkih uloga do 2014. godine. Učestvovao je u dve video-igre iz serijala Resident Evil i imao ulogu u filmu J. Edgar iz 2011. godine.

Policija Galloway Townshipa zasad nije dala dodatne komentare, a istraga se nastavlja.

