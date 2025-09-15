Slušaj vest

Nekadašnja učesnica "Velikog brata" iz Hrvatske po imenu Salome sada živi u Sloveniji, a svako leto dolazi na svoj Rab. Rodila se u telu muškarca, ali se uvek osećala kao žena te je zbog toga odlučila da promeni pol.

Salome je prva javno progovorila o promeni pola i o transeksualnosti, ali u Hrvatskoj pre desetak godina nije bilo previše sluha za to pa se preselila u Sloveniju.

Na društvenim mrežama je i dalje aktivna te objavljuje šta radi i kako provodi dane.

"Ako je tko pozvan da govori o hormonskoj promeni, onda sam to apsolutno ja. Žena nije svesna da je po rođenju dobila ženstvenost i da se rodila kao žena, a ja sam to sve morala stvoriti. Sve ove godine radila sam na tome da sebe učinim takvom kakva sam zapravo trebala biti od rođenja. I u ovoj predstavi predstavljam taj deo borbe, da budeš ono što jesi, čak i osveštavam žene u publici da budu zahvalne što imaju dar ženstvenosti", kazala je svojevremeno Salome za Večernji list, koja se inače rodila kao Nenad i odrastala je na otoku Rabu u vreme kada se o temi transseksualnosti nije niti govorilo.

"Rodila sam se u vreme Jugoslavije, a tada se za transseksualnost i transrodnost nije ni čulo, nije to bilo vreme u kojem sam mogla malo proguglati da vidim šta se događa sa mnom. Nažalost, tada sam bila sve samo ne čovek i bila sam pre za elektrošokove i zatvaranje u neku ustanovu. Ljudi su mislili da sam ja samu sebe učinila takvom, a transrodne osobe zapravo se rode takve – smireno i bez imalo gorčine tada je govorila Salome.

Nije skrivala da je osećala mržnju okoline dok je živela u Hrvatskoj pa je zato donela odluku da se preseli u susednu Sloveniju u kojoj ju je okolina, kako je u više navrata istakla, prihvatila bez osude. Onde je stvorila svoj "brend" i pridobila vernu publiku te je napisala čak i knjigu "Novo rođenje", koja nikad nije izdata u Hrvatskoj, kako je tada rekla - nije bilo interesa.

(Kurir.rs/Večernji)