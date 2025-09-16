Slušaj vest

Patrisija Kroulipreminula je u 92. godini, nakon karijere duge 60 godina. Glumica je umrla u nedelju u Los Anđelesu, dva dana pre svog 92. rođendana.

Vest o njenoj smrti saopštio je njen sin Džon Hukstraten, izvršni potpredsednik za administraciju i operacije u kompaniji Sony Pictures.

Patrisija je iza sebe ostavila supruga Endija Frendlija, za kog se udala 1986. godine.

Glumica je najpoznatija po ulozi Džoan Neš u sitkomu Please Don’t Eat the Daisies između 1965. i 1967. godine, a igrala je i Epizodnu ulogu Emilija Folmont u seriji "Dinastija" 1986. godine.

(Kurir.rs/ Daily Mail)

Ne propustitePop kulturaUmrla čuvena glumica: Oglasili se prijatelji, životnu bitku izgubila u 88. godini
Poli Holidej
Pop kulturaPoznata glumica (42) umrla posle teške borbe sa rakom: Oglasio se i premijer
Veronika Ečegi
Pop kulturaIznenada umrla influenserka (36): Uzrok smrti misterija
Liz Lin Ruoyu, popularna tajvanska influenserka i muzičarka, nasmejana na fotografiji.
Pop kulturaUmrla Gabi Novak
Gabi Novak

BONUS VIDEO

"POPILA GUTLJAJA ŠVEPSA I SRUŠILA SE!" Ispovest Dijanine majke koja je misteriozno preminula u diskoteci: ORGANI SU SAMO OTKAZALI  Izvor: Kurir televizija