Glumica je iza sebe ostavila supruga Endija Frendlija, za kog se udala 1986. godine.
u 92. godini
Umrla zvezda serije "Dinastija": Glumica preminula dva dana pred svoj rođendan
Patrisija Kroulipreminula je u 92. godini, nakon karijere duge 60 godina. Glumica je umrla u nedelju u Los Anđelesu, dva dana pre svog 92. rođendana.
Vest o njenoj smrti saopštio je njen sin Džon Hukstraten, izvršni potpredsednik za administraciju i operacije u kompaniji Sony Pictures.
Glumica je najpoznatija po ulozi Džoan Neš u sitkomu Please Don’t Eat the Daisies između 1965. i 1967. godine, a igrala je i Epizodnu ulogu Emilija Folmont u seriji "Dinastija" 1986. godine.
(Kurir.rs/ Daily Mail)
