Princ Hari je odbranio tajne koje je otkrio o kraljevskoj porodici u svojoj knjizi "Spare", nakon što se ponovo sastao sa svojim ocem, kraljem Čarlsom, piše Page Six. "Ne verujem da sam iznosio prljavštinu u javnost", rekao je vojvoda od Saseksa prošle nedelje.

"Bila je to teška poruka, ali uradio sam to na najbolji mogući način. Moj savest je čista", rekao je Hari, koji je insistirao da govoriti istinu nije pitanje tvrdoglavosti. "To je stvar principa. Nije reč o osveti, već o odgovornosti. Ne možeš da imaš pomirenje pre nego što dođe istina", dodao je.

Foto: i-Images / Eyevine / Profimedia

Princ Hari i njegova supruga, Megan Markl, otvoreno su govorili o njegovom sukobu s porodicom od kada su se 2020. godine odrekli kraljevskih dužnosti i preselili se u Kaliforniju s decom, princom Arčijem (6) i princezom Lilibet (4).

U svojoj knjizi "Spare" iz 2023. godine, Hari je tvrdio da ga je njegov brat, princ Vilijam, napao i ružno govorio o Markl.

"Sve je išlo tako brzo. Tako jako brzo. Zgrabio me za kragnu, strgao moj lančić i oborio me na pod. Paо sam na pseću činijicu, koja se slomila pod mojim leđima, a komadići su me povredili. Ležao sam tamo neko vreme, zatečen, a onda sam ustao i rekao mu da izađe" tvrdio je.

Foto: Paul Marriott / imago stock&people / Profimedia

U knjizi je Hari takođe naveo da je Čarls, sada 76-godišnji kralj, njega nazvao "rezervom" nakon njegovog rođenja 1984. u razgovoru s princezom Dajanom. "Sad si mi dala naslednika i rezervu — moj posao je završen", stoji u knjizi.

Ovaj navodni komentar Čarlsa odnosi se na liniju nasleđivanja u kraljevskoj porodici, pri čemu je njegov najstariji sin, Vilijam, sada 43-godišnji princ, prvi u redu za presto, dok je Hari iza njega. Vilijam se, međutim, u međuvremenu oženio Kejt Midlton i dobio troje dece: princa Džordža, princezu Šarlot i princa Luija, što znači da je Hari sada peti u redu za presto.

Princ Hari doputovao u London na 3 godišnjicu smrti kraljice Foto: Tayfun Salci/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Hari se, u međuvremenu, ponovo susreo s Čarlsom u Londonu u prošlu sredu, nakon što su se poslednji put sreli u frebruaru 2024. godine, kada je kralj otkrio svoju dijagnozu raka. Susret oca i sina u Čarlsovoj rezidenciji trajao je oko sat vremena.

Hari je pokazao Čarlsu fotografije svoje dvoje dece pre nego što je otišao na događaj za "Invictus Games", gde je novinarima rekao da je Čarls odlično. Hari se očigledno trudi da se pomiri s ocem, ali svestan je da put do oproštaja nije lagan. Takođe je svestan da mu neki članovi porodice možda nikada neće oprostiti.

