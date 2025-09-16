Slušaj vest

Jelisaveta Orašanin na Instagramu izbegava da deli momente sa suprugom, košarkašem Milošem Teodosićem (38), ali se zato sada snimala sa njegovim kolegom Bobanom Marjanovićem i to u teretani.

Glumica je na mrežama podelila simpatičan video koji je privukao veliku pažnju javnosti, a reč je o momentu kada je u kadar slučajno uašo Marjanović.

Jelisaveta Orašanin i Boban Marjanović u teretani u čarapama
Jelisaveta Orašanin i Boban Marjanović u teretani u čarapama Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Ona mu je mahnula i stavila do znanja da ga snima, a on je brže bolje pobegao iz kadra. Ono što je privuklo najviše pažnje je da su oboje bili u čarapama.

Pometnja za zgodnom glumicom

Jelisaveta Orašanin i Boban Marjanović u teretani u čarapama
Jelisaveta Orašanin i Boban Marjanović u teretani u čarapama Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Glumica izgleda brutalno u četvrtoj deceniji, a estetske intervencije joj nisu strane, uključujući silikonske implante u grudima. Osim toga, glumica je korigovala i usne, jagodice i koristila botoks, prenosili su domaći mediji svojevremeno.

Jelisaveta je odlučila koriguje grudi nakon što je postala majka.

- Operacija je bila još pre nekoliko meseci, pa je usledio period oporavka. Jedva je čekala da pokaže nove grudi, pa je očekivala da će slika koju je podelila na društvenim mrežama pokrenuti različite komentare. Nije htela da preteruje, već je korigovala grudi u skladu sa građom - rekao je izvor blizak glumici posle njene operacije.,

Jelisaveta Orašanin u grudima ima 300 kubika
Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

- Jelisaveta je oduvek htela da ima malo veće grudi, nije bila zadovoljna što su joj male. Želela je da to koriguje, ali nikako pre nego što se ostvari kao majka. Kako je dobila dvoje dece, te je od drugog porođaja prošlo dovoljno vremena, otišla je pod nož - dodao je izvor blizak glumici.

Jelisavetu je u nameri da poveća grudi svesrdno podržao muž, proslavljeni košarkaš Miloš Teodosić.

- Oduševio se kada je čuo da će staviti silikone, misli da je to odlična ideja - pričao je izvor.

Glumica nikada nije krila da joj je bitno da izgleda lepo i da nije protivnik estetskih korekcija. "Nemam ništa protiv, ali ne treba preterivati u tome", izjavila je jednom prilikom i dodala:

Pogledajte u galeriji i vrele kadrove Jelisavete Orašanin:

Glumica Jelisaveta Orašanin je posvećena treningu, a svoju liniju dovela je do savršenstva nakon 2 porođaja. Foto: Instagram/jagodenamagli, Instagram

- Šminkam se uglavnom za noćne izlaske i za to mi je potrebno oko desetak minuta. Stalo mi je da lepo izgledam. Oduvek sam nezi pridavala veliki značaj. Uvek sam volela da kupujem mirišljave kreme, kupke, losione za telo. Svakog dana po pet minuta ujutru i uveče penom za čišćenje ili mokrim tuferom i vazelinom skidam šminku.

Pogledajte u videu i kako izgleda njen  trening:

Jelisaveta Orašanin trenira Izvor: Instagram/jagodenamagli

Sledeći korak u negovanju je tonik za čišćenje i osvežavanje kože lica, a posle toga tretman termalnom vodom. Na kraju, u zavisnosti od toga koje je doba dana, nanosim kremu za lice. To je poslednji korak u negovanju kože lica. Kod kozmetičara idem jednom u tri meseca. Nemam naviku da stavljam maske - izjavila je svojevremeno glumica za "Hello".

Jelisaveta Orašanin snima sebe u odrazu vrata.jpg
Jelisaveta Orašanin u izazovnoj haljini.jpg
Jelisaveta Orašanin na Havajima
Screenshot 2025-04-20 104413.png

