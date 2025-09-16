Slušaj vest

Havijer Bardem rekao je za Variety na crvenom tepihu Emi nagradada "ne može raditi sa nekim ko opravdava ili podržava genocid". Kako je istakao, Međunarodno udruženje istraživača genocida (IAGS) je situaciju u Gazi okarakterisalo kao genocid i da je on "ovde da bi osudio takvo nasilje", o kojem je pomenuta organizacija dala jasan sud. Naglasio je da se traže sankcije protiv Izraela kako bi se zaustavili napadi. "Oslobodite Palestinu", poručio je.

1/9 Vidi galeriju Havijer Bardem i Penelope Kruz Foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, SOPA Images / ddp USA / Profimedia, AP Evan Agostini, EPA Clemens Bilan, EPA Ettore Ferrari

Mnogi ga na Instagramu hvale zbog tog poteza. Njegovi zemljaci kažu da su ponosni što su Španci dok ostali dodaju da poznate ličnosti treba ovako da koriste svoj uticaj. Do sada je mali broj zvezda izneo stav o sukobu u Gazi, imajući u vidu ukupan broj javnih ličnosti iz svetskog šou-biznisa.

Pre nedelju dana više od 3.900 radnika iz filmske industrije potpisalo je otvoreno pismo u organizaciji Filmski radnici za Palestinu. Izjavili su da neće sarađivati s izraelskim institucijama i filmskim kompanijama koje su "upletene u genocid i apartheid protiv palestinskog naroda". U pismu se kao primeri saučeništva navode "zataškavanje ili opravdavanje genocida i apartheida, i/ili partnerstvo sa vladom koja čini takva zlodela".

Havijer Bardem podržao Palestinu Foto: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

Studio Paramount uputio je sledeći odgovor: "Ne slažemo se sa nedavnim naporima da se bojkotuju izraelski filmski radnici. Ućutkavanje pojedinih kreativnih umetnika na osnovu njihove nacionalnosti ne podstiče bolje razumevanje niti unapređuje cilj mira. Globalna industrija zabave trebalo bi da motiviše umetnike da dele svoje priče i ideje sa publikom širom sveta. Potrebno nam je više angažmana i komunikacije - ne manje".

Bardem je prokomentarisao takav odgovor: "Mi stojimo uz one koji pomažu i podržavaju potlačene ljude. Ne mogu da radim sa nekim ko opravdava ili podržava genocid. To je tako jednostavno. Ne bismo to smeli da radimo, ni u ovoj industriji ni u bilo kojoj drugoj".

Pismo su pored njega potpisali Tilda Svinton, Ema Stoun, Olivija Kolman, Mark Rufalo.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Tramp unakazio Maska, iskoristio ga i bacio: