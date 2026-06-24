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"Seks je sada divniji i strastveniji od svega čega se sećam jer je zasnovan na poverenju, ljubavi i iskustvu", napisala jeDžejn Sejmur u svom eseju koji je objavljen 2024.

U čemu je tajna sjajnih intimnih odnosa nje i njenog partnera Džona Zambetija (76) "Sada poznajem sebe i svoje telo, a Džon ima svojih iskustava, koje nemaš kada si mlađi. Pretpostavljam da među mlađim generacijama ljudi prvo imaju seks, a zatim usput kažu: "Oh, zdravo? Kako si?

1/4 Vidi galeriju Džejn Sejmur Foto: Maurizio D'Avanzo / ipa-agency.net / IPA / Profimedia, Profimedia

"Što sam starija, to se više seks bazira na emocionalnoj intimnosti, na deljenju uspona i padova života sa nekim, naših osećanja, radosti, naše tuge, naših zajedničkih strasti i želja".

Sejmur koja se proslavila glumeći Bond devojku u filmu "Live and Let Die" iz 1973. prokomentarisala je pretpostavku da seks prestaje kada starite. "Vaš seksualni život ne mora da se završi u 60. Na kraju dana, svi traže nešto što pomaže da "krv dopre u određeno područje". Kad to shvatiš, pa, bićeš srećan".

Našalila se da je "bonus" intimnih odnosa u zrelim godinama to što ne možeš da ostaneš u drugom stanju.

"Zaista osećam da su seks i intimnost bolji u mojim godinama nego ikada pre. Zapravo to mislim".

Napomenula je da joj je pomoglo i to što je bila određeno vreme sama nakon razvoda, a ova mama četvoro dece udavala se četiri puta.

Džejn Sejmur sa suprugom Foto: IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

U svom eseju za Cosmopolitan, priznala je da je često gubila sebe u svojim vezama, zbog čega se trudi da živi za sebe u sadašnjoj romansi. Zapravo, rekla je da je toliko volela da samu sebe usreći da je uopšte nije zanimao Zambeti kad su se prvi put sreli.

"Bila sam najsrećnija, okružena prijateljima i porodicom, bukvalno, mislim da sam ih taj put imala 16 u kući, od mojih sestara i njihovih muževa do rođaka, i svih unuka", istakla je i poručila: "Džon je odmah bio izložen onome ko sam ja zapravo. Usprkos mojoj aktivnoj nezainteresiranosti za romansu u to vreme, on me je i dalje cenio i imao je privilegiju da vidi moj život. Dopustila sam mu da bude deo "bande", prenosi Page six.

(Kurir.rs/Žena)

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