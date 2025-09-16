Sve o seriji "The Pitt" koja je osvojila 5 Emi nagrada: Medicinsku dramu prati 10 miliona po epizodi, i ima ocenu 95%
Iza nas je još jedna dodela Emi nagrada, a jedna od serija koja se posebno izdvojila je "The Pitt" koja je osvojila čak 5 nagrada, medicinska drama koja je imala premijeru početkom godine na platformi Maks (bivši HBO Max), sa prvom sezonom od 15 epizoda u trajanju od 41 do 61 minut.
Za sve koji misle da je u pitanju još jedno ostvarenje poput nekada popularnog "ER" ili "Amsterdama" - grešite, iako je tematika slična.
Specifičan način snimanja, ali i teme koje se obrađuju osigurale su seriji ocenu od 95% na Rotten Tomatoes i 8.9/10 na IMDb-u.
O čemu se radi u seriji?
Radnja je smeštena u bolnicu "Pittsburgh Trauma Medical Center", poznatu pod nadimkom "The Pitt", i prati tok jedne petnaestočasovne smene u urgentnom centru. Svaka epizoda obuhvata približno jedan sat tog dežurstva, pa se gledaoci gotovo u realnom vremenu uvlače u dramatične događaje i stalnu neizvesnost. U središtu priče je doktor Majkl Robi Robinavič (koga tumači Nou Vajli), iskusni lekar koji vodi tim kroz neprestani niz medicinskih i ličnih izazova.
Zašto je serija toliko posebna?
Ono što seriju čini posebnom jeste upravo koncept realnog vremena, gde svaka epizoda predstavlja jedan sat smene, što pojačava osećaj hitnosti i tenzije. Pored medicinskih slučajeva, mnogo pažnje posvećeno je i privatnim dilemama, odnosima među lekarima i posledicama koje stresan posao ostavlja na njihove živote.
Pogledajte u galeriji fotografije iz serije:
Kritičari oduševljeni
Kritika ističe da "The Pitt" donosi autentičan i verodostojan prikaz zdravstvenog sistema – od nedostatka kadra, preko pritisaka na osoblje, pa do iscrpljujućih emocionalnih posledica.Poseban značaj seriji daje i činjenica da iza nje stoje ljudi koji su već radili na kultnoj seriji "Hitna služba" ("ER"), pa se i ovde prepoznaje visok nivo produkcije i pripovedanja. Takođe, za razliku od brojnih savremenih serija koje imaju kraće sezone, "The Pitt" nudi 15 epizoda, što ostavlja prostor za dublji razvoj likova i njihovih priča.
Reakcije publike sjajne
Serija je naišla na sjajan prijem i kod publike, te je tako premijerna epizoda privukla ogroman broj gledalaca, a svaka naredna nastavila da okuplja u proseku oko deset miliona ljudi.
Zahvaljujući jedinstvenom konceptu, snažnim glumačkim ostvarenjima i angažovanom pristupu, "The Pitt" se vrlo brzo nametnula kao jedna od najzapaženijih i najuspešnijih drama 2025. godine.
Da li ste je gledali i kakvi su vaši utisci? Pišite nam u komentarima.
(Kurir.rs/Mondo)
Bonus video: Serija Sulejman Veličanstveni na Kurir televiziji